Un hombre de 36 años murió este martes luego de meterse a limpiar un camión cisterna que habría estado mal ventilado. El hecho ocurrió en La Plata y, según las primeras versiones, la víctima inhaló gases de desechos tóxicos.

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El episodio sucedió a la altura del kilómetro 52 de la Ruta Provincial N° 53, donde se encuentra ubicada una cantera para desechar los residuos, que provenían de granjas avícolas, entre los que había sangre de animales.

Junto al hombre se encontraba otro trabajador, de 44 años, que también se descompensó pero logró ser asistido por los servicios de emergencia que se acercaron al lugar y se encuentra fuera de peligro.

Qué pasó con el hombre que murió en el camión cisterna

La víctima -identificada como Fernando Ezequiel Nociti, empleado de Transporte El Rey- había ingresado al tanque del camión para limpiarlo apenas minutos después de que finalizara la descarga.

Dado que no se esperó el tiempo correspondiente para que se ventilara, la hipótesis es que Nociti se intoxicó tras inhalar la concentración de gases que se encontraba en el interior del vehículo.

Personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de La Plata llegó al lugar tras recibir un aviso sobre una persona descompensada, pero los agentes no pudieron hacer más que constatar el fallecimiento. Según el reporte oficial, los efectivos encontraron al hombre tendido boca arriba junto al vehículo utilizado para la descarga.

El sobreviviente, Oscar Ezequiel González, llegó a advertir lo que sucedía e intentó intervenir, pero se vio afectado por las condiciones del ambiente. Aunque se descompensó, no perdió el conocimiento y logró dar aviso a las autoridades. La Policía se acercó al lugar y secuestró el camión Mercedes-Benz 1938 junto con su acoplado cisterna.

También intervino la Policía Científica y personal de la Morgue Policial, que se encargaron de realizar las tareas necesarias para saber qué sucedió en la cantera. Por su parte, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°12 ordenó las pericias para determinar cómo ocurrió el episodio y establecer la causa de la muerte.

La principal hipótesis surgió del relato de su compañero y no de una conclusión pericial. La investigación también deberá determinar si existieron fallas en los procedimientos de seguridad previstas para este tipo de trabajos.