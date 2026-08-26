Un recolector de residuos municipal murió este lunes en un trágico accidente laboral que ocurrió en un basural del paraje Mistol, a unos diez kilómetros de la ciudad de Fernández en Santiago del Estero. Se trata de David Manuel Tejeda, de 32 años, quien quedó atrapado por la compactadora del camión en el que trabajaba.

Por el hecho la Justicia detuvo a Juan Miguel Cordero, uno de sus compañeros de trabajo, y lo imputó por el delito de homicidio culposo. La investigación busca establecer ahora cómo se produjo el accionar que terminó con la vida del recolector.

En el camión también viajaban el chofer Gonzalo Madrid, de 29 años, y el trabajador Mariano Cáceres, de 27. Los cuatro empleados pertenecían a la Municipalidad de Fernández y habían llegado al predio del departamento Robles para descargar los residuos que habían recolectado en la mañana.

Cómo ocurrió el accidente

Según la investigación, Cordero estaba manipulando las palancas detrás de la cabina del camión y después de elevar la estructura para descargar los residuos, accionó el comando para bajar la tolva. Fue entonces que la estructura descendió y aplastó la cabeza de Tejeda, que estaba detrás del vehículo.

Resta determinar por qué la víctima estaba ubicada allí durante ese momento. Los investigadores intentan establecer si intentaba sacar una bolsa de la caja del camión o si se movió de manera imprevista.

Al advertir lo que había ocurrido, los trabajadores volvieron a elevar la prensa y pidieron ayuda. Sin embargo, cuando los médicos del hospital zonal llegaron al lugar, constataron que Tejeda había muerto por las graves lesiones.

La detención del compañero

El fiscal que interviene en la causa ordenó la detención de Cordero y lo imputó por homicidio culposo. Además, dispuso peritajes para reconstruir la mecánica del accidente y determinar si existieron responsabilidades penales.

Según trascendió, Cáceres y Cordero le habrían manifestado a las autoridades que intentaron advertirle a Tejeda que se corriera de atrás del camión tras la acción que hacía descender la tolva.

Ahora, Madrid y Cáceres prestarán declaración para aportar detalles sobre los momentos previos al accidente. Cordero será indagado en los próximos días para entender si tuvo alguna responsabilidad en el accionar que derivó en la muerte del compañero.

Además se llevaran adelante distintas pericias para establecer si existieron fallas en el procedimiento de trabajo, en la mecánica del camión o alguna otra circunstancia que pueda explicar la tragedia.