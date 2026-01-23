Terminó el 2025 y, a la hora de hacer balance, la pregunta del millón para los que buscan empleo o quieren pegar un salto es: ¿dónde está el trabajo hoy en Argentina? El mercado laboral cerró el año con señales de movimiento en sectores clave que hacen girar la rueda de la economía real, como la logística, la producción de alimentos y la tecnología.

Según el último informe de Ceta Capital Humano, el segundo semestre del año pasado dejó un mapa claro de oportunidades y proyecta un 2026 donde la formación técnica va a ser la llave maestra para conseguir empleo. Si estás tirando currículums o pensando en qué capacitarte, tomá nota porque acá está la data fina.

El "Top 5" de los sectores que más empujaron

Entre julio y diciembre de 2025, no hubo misterios: el e-commerce y los envíos siguen mandando. El sector de Logística y Correo se llevó la porción más grande de la torta con el 22% de las búsquedas laborales.

Le siguieron de cerca:

Servicios (17%): mucha demanda de gente para atención al cliente y soporte.

mucha demanda de gente para atención al cliente y soporte. Producción Alimenticia (13%): la industria de la comida no para.

la industria de la comida no para. Frigoríficos (12%): un rubro que pidió mucha mano de obra.

un rubro que pidió mucha mano de obra. Tecnología (10%): sigue firme la necesidad de talento digital.

Más atrás quedaron la agroindustria, la minería, la salud y la construcción. "El empleo está creciendo donde hay operación real: movimiento de mercadería, producción y mantenimiento técnico", resumió Soledad Curbelo, de Ceta Capital Humano.

Los 10 perfiles más buscados

Si tenés experiencia en alguno de estos rubros, corrés con ventaja. Estos fueron los puestos más solicitados en la última parte del año:

Operarios de depósito y logística. Pickers y preparadores de pedidos (clave para las compras online). Personal de carga y descarga. Camareros, mucamas y cocineros (el turismo y la gastronomía no aflojan). Atención al cliente. Técnicos de mantenimiento y electromecánicos. Operarios de producción y frigorífico. Clarkistas (manejo de autoelevadores). Administrativos generales. Ejecutivos de cuentas y vendedores.

Salarios: ¿cuánto se está pagando?

El bolsillo es lo que manda. Según el relevamiento, el salario promedio bruto del sector privado en diciembre de 2025 rondó los $1.798.332, marcando una variación interanual del 44,34%. Pero vamos al detalle por puesto, para que tengas una referencia real a la hora de negociar:

Técnico de mantenimiento: entre $1.450.000 y $1.800.000 .

entre . Clarkista: entre $1.100.000 y $1.350.000 .

entre . Administrativos: entre $1.000.000 y $1.400.000 .

entre . Operarios de depósito: entre $820.000 y $990.000.

Un dato que sigue siendo una deuda pendiente: la brecha de género. La participación femenina sigue siendo menor (38% contra 61% de varones), aunque las mujeres vienen ganando terreno en atención al cliente, salud y administración.

El mapa federal: ¿dónde se busca gente?

No todo pasa por Buenos Aires. El informe muestra cómo se mueve distinto el mercado laboral según la provincia:

Córdoba: fuerte demanda en agroindustria, logística y servicios técnicos.

fuerte demanda en agroindustria, logística y servicios técnicos. Santa Fe: un mix potente entre minería, producción y logística.

un mix potente entre minería, producción y logística. Neuquén y Río Negro: el motor es el Oil & Gas (petróleo y gas), hotelería y mantenimiento industrial.

el motor es el Oil & Gas (petróleo y gas), hotelería y mantenimiento industrial. Buenos Aires: concentra logística, ventas farmacéuticas y administración.

Lo que se viene para 2026

Mirando para adelante, el informe prende una luz de alerta positiva: va a haber trabajo, pero hay que capacitarse. Para este año, se espera que crezca la demanda de perfiles técnicos y administrativos, con foco en el NOA y la región Centro.

Las 5 tendencias que van a marcar la cancha en 2026 son: