Los trabajadores en negro y cuentapropistas ya superan a los registrados

Los trabajadores que están en negro y los que trabajan por cuenta propia ya superan, en total, a los trabajadores registrados en el país, según reveló el Indec en las últimas horas a través de su informe de "Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra".

En concreto, el organismo estadístico señaló que en Argentina, al tercer trimestre de 2025, había un total de 22.668.000 de trabajadores. De estos, 11.063.000 eran trabajadores registrados (en blanco), mientras que los no registrados (en negro) eran 5.669.000 y los no asalariados eran 5.936.000.

De este modo, los trabajadores no formales (sumando los asalariados en negro y los cuentapropistas) totalizan 11.605.000, por lo que superaban en unos 542.000 a los trabajadores formales.

Esto representa una profundización de la tendencia que se venía viendo previamente. En el segundo trimestre de 2024, los asalariados informales y cuentapropistas sumaban 178.000 más que los registrados. Esa cifra alcanzó un pico de 976.000 más en el cuarto trimestre de 2024, para descender hacia el segundo trimestre de 2025, pero rebotando luego hasta su número actual.

El 70% de los trabajadores jóvenes es informal, advirtió la UBA

Siete de cada diez trabajadores jóvenes del país están en la informalidad, que afecta, a su vez, al 43% de los trabajadores totales, advirtió un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el cual remarcó que estos, a su vez, padecen una mayor incidencia de la pobreza.

La presentación señaló que "los jóvenes experimentan una tasa de informalidad laboral significativamente más elevada que otros grupos etarios". Concretamente, en el segundo trimestre de 2025, la tasa de informalidad en jóvenes era del 67%, casi 24 puntos porcentuales más elevada que la tasa global. "Esto es, casi 7 de cada 10 trabajadores con edades entre los 16 y los 24 años son informales", precisó el informe.

Además, el 43,3% del total de los trabajadores se encontraba en la informalidad en el segundo trimestre, con una tasa del 36,7% para los asalariados y del 64,7% para los trabajadores independientes. "Esto significa que 4 de cada 10 trabajadores se encuentran en empleos que no están cubiertos por la legislación relevante, ya sea laboral, impositiva o de la seguridad social", explicó la presentación del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UBA.

En tanto, la informalidad alcanza al 53% del grupo etario de 65 años o más (o 60 años en mujeres). Al contrario, los trabajadores de entre 45 y 64 años (60 años en el caso de las mujeres) son quienes experimentan la tasa de informalidad más baja (34,6%), por lo que "la mayor incidencia de la informalidad se da tanto al comienzo de la vida laboral como en su etapa final", señaló el informe.