Cuál es el error en tu CV que arruina tus entrevistas de trabajo, según expertos

Encontrar trabajo en Argentina puede ser todo un desafío y muchas veces la clave está en tener un currículum correcto y destacarse en la entrevista. La especialista Patricia Jebsen, conocida como "Mami Corpo", reveló cuál es el error común que arruina tu CV.

Este es el error que deberías evitar en tu CV para conseguir trabajo

La influencer, que tiene más de 30 años en el mundo corporativo, lanzó una serie de recomendaciones a la hora de buscar trabajo y remarcó que el error está en hacer el mismo currículum para todas las búsquedas. Actualmente es clave adaptarlo a cada postulación, especialmente paras los filtros ATS (Applicant Tracking Systems).

Los ATS son filtros de un software utilizado por las empresas para agilizar la selección del personal, estos leen los currículums y buscan palabras claves. Así, permiten al reclutador avanzar en las candidaturas que adhieren al puesto sin pasar mucho tiempo leyendo perfiles. "Dejá de revolear el mismo currículum por el mundo. Hoy existen filtros que buscan palabras clave específicas y si no las tenés, no te llaman", advirtió Jebsen.

Cómo adaptar tu CV a los filtros ATS, según la especialista

En una entrevista con Radio Nacional, la especialista corporativa explicó cómo funcionan los filtros ATS de inteligencia artificial y recomendó antes de enviar un CV hacer lo siguiente:

Tomar la vacante laboral y subirla a ChatGPT o alguna plataforma de inteligencia artificial

Cargar tu Currículum Vitae a la misma conversación

Con esa información, pedirle a la IA que adapte tu CV para esa búsqueda específica

"La IA empieza a buscar palabras claves que tienen que tener de los dos lados. Es muy importante que lo sepan", remarcó Jebsen.

Cómo prepararse para la entrevista de trabajo: las claves

Además, en diálogo con Resumido, Jebsen reveló las claves sobre cómo podés prepararte para una entrevista una vez que pasaste el primer filtro en una búsqueda. Entre las más importantes se encuentran:

Estudiar la empresa

"Hay que estudiar y eso no es stalkear", aclaró la experta. Jebsen señaló que está bien ingresar al LinkedIn de la compañía, pero además es clave estudiarla y conocerla a fondo.

Pensar preguntas inteligentes

Se deben pensar preguntas que tengan valor. "Yo cuando entrevisto me gusta que me sorprendan, que me hagan una pregunta que diga 'che, me dejaste pensando'", remarcó Jebsen y señaló que pueden ser preguntas que tengan que ver con la estrategia o la evaluación de la compañía.

En ese sentido, ejemplificó: "Por ejemplo, estuve leyendo que la industria del petróleo está pasando por "x" problema y me gustaría saber su punto de vista o ¿cómo me van a medir en este trabajo?".

Durante la entrevista de trabajo es clave hacer preguntas con valor y ser memorables, según la experta

"Sean memorables"

Otra de las claves para la especialista es destacar. "Si vos te vas de una entrevista y yo entrevisté a ocho personas en el día me voy acordar del memorable", subrayó Jebsen. Al respecto, explicó que se debe tratar de no pasar desapercibido, que estás interesado en el puesto y que sos una persona proactiva.

"En la entrevista lo que buscamos son las habilidades blandas, no buscamos si sos ingeniero o no porque eso ya lo sabemos", aclaró la experta. Y señaló que entre las cualidades que se valoran hay cosas cómo si sos proactivo, si sos comprometido o una persona dinámica, siempre dependiendo del rol para el que te hayas postulado.