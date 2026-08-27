La comunidad educativa de la Universidad Nacional de Buenos Aires permanece conmocionada luego de conocerse la noticia del fallecimiento de un joven de 22 años, que formaba parte del personal no docente tras arrojarse desde el tercer piso del edificio de la Dirección de Obra Social de la UBA ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

Vecinos de la zona alertaron al personal de la Comisaría Vecinal 2B sobre lo que estaba ocurriendo, pasadas las 8 de la mañana del pasado miércoles 26 de agosto en Uriburu al 800. Los efectivos de la Ciudad se presentaron en el lugar rápidamente y encontraron a la víctima tendida sobre el asfalto.

El equipo de salud interviniente constató la muerte del joven y se inició una causa caratulada como "suicidio". Ahora, las autoridades investigan las circunstancias que derivaron en la brutal tragedia que atraviesa a la comunidad educativa y universitaria.

Qué se sabe hasta el momento

El operativo de seguridad se desplegó en el edificio DOSUBA, sobre la calle Uriburu al 860, entre la avenida Córdoba y Paraguay. Los efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires arribaron al lugar de los hechos tras una llamada de advertencia al 911 y hallaron a la víctima tendida en la cinta asfáltica.

Inmediatamente solicitaron la presencia del SAME, quienes se apersonaron en el lugar poco tiempo después. El equipo médico constató que el joven de 22 años se encontraba en paro cardiorrespiratorio (PCR) y pese a los las maniobras de RCP que le practicaron durante varios minutos, la víctima no pudo sobrevivir al impacto.

En la cuenta oficial de Psicología de la UBA se comunicó lo sucedido y se declaró el cierre de la sede por duelo. "Con profundo dolor, hoy nos anoticiamos del suicidio de un no docente. Acompañamos el dolor de su familia, de sus compañeros y compañeras en este difícil momento", manifestaron a través de sus redes sociales.

"El respeto que le debemos no nos exige el silencio: este hecho no es un caso aislado de la UBA. Como venimos advirtiendo, atravesamos una profunda crisis de salud mental que no queda por fuera de las paredes de nuestra facultad, sino que atraviesa a estudiantes, docentes y no docentes por igual", agregaron en la publicación.

"Nombrar el suicidio es una forma de prevención"

La Facultad de Psicología advirtió que el suicidio del joven no docente no era un caso aislado en la Universidad de Buenos Aires y que debían hacerse grandes esfuerzos para fortalecer políticas de prevención y abordar la problemática con la seriedad y la complejidad que necesita.

Cabe destacar que hace dos años se vivió una situación similar en la Administración Pública después de conocerse el suicidio de una empleada por temor a perder su trabajo con 17 años de antigüedad. Se trata de Ana Clara, una psicóloga de 45 años que en ese entonces trabajaba dentro del Ministerio de Salud de la Nación. "Su alma estaba quebrada, su psiquis estaba frágil. No le alcanzaron ni la medicación de los profeisonales, ni nuestros cuidados, ni nuestro acompañamiento, ni nuestro amor ni el de sus amigos", expresó su mamá.

"(...) Esta vez fue distinto, definitivo y como madre -observadora de la vida, la sociedad y el mundo-, como militante de la solidaridad y la justicia, siento la obligación de decir que Ani, dentro de su cuadro, cayó en uno de los agujeros que está haciendo irremediablemente esta red perversa del 'sálvese quien pueda de la destrucción'", reza la dolorosa carta.

El miércoles 10 de abril del 2024, según informaron en su momento, se quitó la vida en su departamento. “Su psiquiatra de cabecera dijo claramente que dentro de un cuadro depresivo hubo un detonante y fue el temor a perder su trabajo”, sentenció.