Tomar un cafecito al sol: el plan porteño para hacer el fin de semana con café a solo $5.000

Este sábado 21 y domingo 22 de noviembre llega una nueva edición de Cafecito BA, el plan gastronómico que a lo largo del año ha convocado a cientos de personas a tomar cafe y comer cosas ricas al aire libre. En esta oportunidad, el clima acompaña para vivir una experiencia en la previa al verano, ya que el último día del fin de semana está pronosticado sol y una máxima de 27°C.

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Esta edición de Cafecito BA tendrá lugar en la Plaza de las Naciones Unidas, en el barrio de Recoleta. Quienes se acerquen van a poder disfrutar de tomar un cafecito al sol, por tan solo $5.000, además de opciones dulces y saladas para acompañar desde $4.500.

Este fin de semana llega una nueva edición de Cafecito BA a la Ciudad de Buenos Aires.

A lo largo de ambas jornadas se dispondrán 20 stands, con lo mejor de la gastronomía porteña. Además, habrá un espacio de cine al aire libre con puffs, pensado para quienes quieren tomar un café mientras miran su serie favorita, un sector con juegos para compartir en familia y una agenda de shows de música en vivo.

En cuanto a la propuesta gastronómica, estará a cargo de Al Diablo Coffee Roasters, Amelia Café Tostadores, Arkyn Helados y Café, Bloom Café, Boreal Café, Ciro, Colmegna Café, Costanzo Cocina & Café, Cremolatti, Don Blanco Pastelería, Gontran Cherrier, Hacienda, Jungla Café, La Crew, Melcha Café, Ophelia Cakes, Pacha Bakery, Sasha Pasteles, Tienta, Helados y Café, Utópico Café, Vibra Café, y Cura Té Alma.

De esta manera, quienes busquen hacer un plan al aire libre, ya sea en familia o con amigos, tienen una opción que invita a pasar una linda tarde, sin gastar de más, y disfrutando de uno de los espacios verdes más lindos de la Ciudad de Buenos Aires. El evento es con entrada libre y gratuita y los diferentes stands tendrán precios promocionales durante todo lo que dure el festival.

Cronograma musical

Sábado 21

14 h - Show de saxo, por Jorgelina Avigliano.

16.20 h - Show de violín, por Lubi Música.

18 h - FLOWERTRIP Acústico, por Florencia Otero y Germán Tripel.

18.45 h - Coffee Rave, por Sampled Wax.

Domingo 22