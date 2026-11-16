En la provincia de Buenos Aires existe un pequeño pueblito que el próximo fin de semana largo celebrará más de un siglo de historia. Se trata de Crotto, una localidad del partido de Tapalqué que el domingo 22 de noviembre cumplirá 112 años. El festejo se convertirá en una de las escapadas ideales con una gran fiesta popular que reunirá gastronomía, música, ferias y actividades para toda la familia.

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El festejo de aniversario empezará a las 12 del mediodía. Estará organizado por la Subsecretaría de Turismo de Tapalqué junto con algunas instituciones locales. La propuesta busca reunir a las y los vecinos y las y los visitantes alrededor de las tradiciones que mantienen viva la identidad de este rincón bonaerense.

Crotto tiene una población estimada de 300 habitantes y es reconocido dentro de la red de Pueblos Turísticos bonaerenses. Es uno de esos lugares donde la historia ferroviaria, las costumbres rurales y los vínculos comunitarios siguen siendo su distintivo.

Asado, folklore y concurso de tortas fritas

La celebración tendrá una variada propuesta gastronómica, con venta de carne asada y un paseo de comidas con los sabores tradicionales de la región. También habrá una feria de artesanos y de emprendedores locales y regionales.

La música y la danza tendrán un rol preponderante en la jornada. Está prevista la participación del Taller Municipal de Folklore Crotto, Danzas Nativas Argentinas, Herederos Folklore y Cristian Braun. Se realizará además un encuentro de cicloturismo y un campeonato de newcom (deporte adaptado del vóleibol destinado principalmente a adultos mayores), que convoca a a todas las edades.

El concurso de tortas fritas será uno de los momentos más emotivos, ya que esta edición estará dedicada a Doña Arnolda, una vecina muy recordada por sus preparaciones de este clásico, que compartía todos los domingos con las y los habitantes del pueblo.

Será un homenaje a una costumbre sencilla, pero con el fin de recuperarla y hacerla prevalecer en la memoria colectiva de Crotto.

Un pueblo ferroviario que conserva su identidad

Crotto nació a principios del siglo XX alrededor de la actividad ferroviaria. El paso de los trenes permitió conectar a sus habitantes con otras localidades y acompañó el crecimiento del pueblo. Cuando el tren dejó de pasar, el lugar perdió parte de su movimiento, pero conservó sus construcciones, sus tradiciones y el espíritu de comunidad.

El nombre del pueblo hace referencia a una antigua familia propietaria de las tierras. Hoy, entre sus atractivos principales está la vieja estación ferroviaria, convertida en museo, donde se conservan fotos y objetos que reconstruyen la historia local.

También se destacan la tradicional esquina de los almacenes, la Vieja Fonda, el Almacén de Ramos Generales y la plaza central, donde se encuentra la estatua de la Mujer Campesina.