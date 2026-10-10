Qué tiene que ver la Santa Trinidad, cuál es el origen medieval de la superstición y por qué pasar debajo de una escalera da mala suerte.

La creencia de que pasar por debajo de una escalera trae mala suerte es una de las supersticiones más populares. Si bien su origen no está del todo claro, existen distintas teorías que explicarían cómo comenzó a difundirse entre la sociedad antiguamente.

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Una de las teorías vincula esta creencia con el simbolismo religioso del triángulo. En la Antigüedad, esta figura geométrica tenía un significado especial en distintas culturas y se asociaba con lo sagrado. Algunas interpretaciones sitúan sus antecedentes en el Antiguo Egipto, aunque no existen pruebas concluyentes de que la superstición haya surgido allí.

La creencia de que da mala suerte pasar por debajo de una escalera podría tener un origen medieval

Con la expansión del cristianismo en Europa, el triángulo adquirió un significado relacionado con la Santísima Trinidad, que representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como una escalera apoyada contra una pared forma un triángulo, una de las explicaciones sostiene que atravesar el espacio delimitado por la estructura podía interpretarse como una falta de respeto hacia este símbolo religioso.

Qué relación tiene la superstición con la Edad Media

Otra de las teorías relaciona esta creencia con las ejecuciones públicas que se realizaban durante la Edad Media. En los ahorcamientos, las escaleras podían utilizarse para que los verdugos o los condenados alcanzaran determinadas alturas. A partir de estas prácticas, el espacio situado debajo de la estructura habría quedado asociado con la muerte y la desgracia en el imaginario popular.

Sin embargo, no hay documentación suficiente para confirmar que las ejecuciones medievales hayan dado origen a esta superstición. En este sentido, su popularidad podría ser producto de la combinación de distintas creencias y tradiciones que se transmitieron de generación en generación.

Por otro lado, existe una explicación más sencilla y menos esotérica para evitar pasar por debajo de una escalera: el riesgo de sufrir un accidente. La superstición podría simplemente haber nacido como una precaución.

La realidad es que se trata de teorías, es decir, ninguna a ciencia cierta es el origen de la superstición; muy probablemente sea una combinación de todas. Sin embargo, de lo único que se puede estar seguro es que, sea en el Antiguo Egipto, durante la Edad Media o en la contemporaneidad, pasar por debajo de una escalera es considerado como un acto de mala suerte.