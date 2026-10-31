Tiene termas naturales, cascadas y bosques milenarios: el pueblo argentino distinguido por la ONU.

En plena cordillera de los Andes, entre montañas, bosques milenarios y paisajes de origen volcánico, existe un destino argentino ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina y disfrutar de una escapada de fin de semana. Se trata de Caviahue-Copahue, en la provincia de Neuquén, una localidad patagónica que se destaca por sus aguas termales, sus atractivos naturales y una propuesta turística que combina bienestar, aventura y cultura.

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Su belleza y su modelo de desarrollo turístico le permitieron alcanzar reconocimiento internacional. En 2024, Caviahue-Copahue fue seleccionado por ONU Turismo para formar parte del programa Best Tourism Villages, una iniciativa que distingue a pueblos rurales de todo el mundo por la conservación de su patrimonio cultural y natural, además de sus prácticas sostenibles.

Las termas volcánicas, uno de sus principales atractivos

Uno de los grandes motivos para visitar Caviahue-Copahue es su complejo termal, considerado uno de los espacios de bienestar más particulares de la Argentina. Sus aguas, fangos, algas y vapores tienen origen en la actividad geotérmica del volcán Copahue y se utilizan en distintos tratamientos termales.

El complejo Termas de Copahue ofrece baños de inmersión, aplicaciones de fango y otras terapias con recursos naturales de la zona, bajo supervisión profesional. La experiencia combina las propiedades de sus aguas mineromedicinales con un entorno de montaña difícil de encontrar en otros destinos turísticos.

En 2024, Caviahue-Copahue fue seleccionado por ONU Turismo para formar parte del programa Best Tourism Villages.

Es importante tener en cuenta que la actividad termal se concentra principalmente en los meses de primavera y verano, debido a las condiciones climáticas y de accesibilidad que presenta la región durante el invierno.

Cascadas y bosques de araucarias para descubrir

Más allá de las termas, el entorno natural ofrece diferentes alternativas para quienes disfrutan de las caminatas y las excursiones al aire libre. Uno de los puntos imperdibles es el Salto del Agrio, una imponente cascada rodeada de paredes rocosas con tonalidades rojizas, anaranjadas y amarillas, producto de la composición mineral del terreno.

Otro recorrido destacado es el circuito de las Siete Cascadas, que permite conocer distintos saltos de agua y disfrutar de los paisajes característicos de la cordillera neuquina.

La región también se distingue por sus extensos bosques de pehuenes o araucarias, árboles emblemáticos de la Patagonia que pueden alcanzar una longevidad de varios siglos. Esta especie tiene un valor especial para las comunidades mapuches, ya que sus semillas, conocidas como piñones, forman parte de su alimentación y de sus tradiciones ancestrales.

Caviahue-Copahue presenta paisajes y actividades diferentes según la temporada. Durante el invierno, la nieve transforma el paisaje y convierte a Caviahue en un atractivo centro para practicar deportes y actividades invernales. En los meses más cálidos, en cambio, las caminatas, las excursiones, las cascadas y las termas adquieren mayor protagonismo.

El destino se encuentra a unos 365 kilómetros de la ciudad de Neuquén y forma parte del Área Natural Protegida Copahue, un territorio de aproximadamente 28.300 hectáreas que resguarda ambientes de montaña, formaciones volcánicas y ecosistemas de gran valor ambiental.