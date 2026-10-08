Tiene 4000 habitantes y celebra la Fiesta del Cordero: el destino ideal de Buenos Aires para pasar el fin de semana largo

Entre los múltiples destinos de la provincia de Buenos Aires, hay uno que celebrará la 22° Fiesta del Cordero Alberdino al Asador y ofrece la excusa perfecta para una escapada de fin de semana largo: Alberdi. Un pueblo de solo 4000 habitantes que se encuentra a tres horas de la Ciudad de Buenos Aires.
Así será la Fiesta del Cordero en Alberdi este fin de semana
La fiesta se realizará los próximos sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Predio del Ferrocarril de Juan B. Alberdi, partido de Leandro N. Alem. Se trata de dos jornadas que contarán con música, actividades criollas tradicionales, puestos gastronómicos para disfrutar de platos regionales y también habrá emprendedores y artesanos.
El evento es con entrada completamente gratuita y se vuelve la excusa perfecta para visitar el pueblo bonaerense, desconectarse de la ciudad y disfrutar de sus paisajes.
Cómo será el cronograma de la Fiesta del Cordero este fin de semana
Sábado 10 de octubre
- 14:00 hs: apertura de puertas y juego de riendas
- 15:00 hs: desfile de carruajes y caballos
- 17:00 hs: apertura del escenario con artistas locales
- 20:00 hs: cierre con artista musical.
Domingo 11 de octubre
- 6:00 hs: comienza el concurso de asadores
- 8:00 hs: peregrinación desde la estancia Las Dos Marías
- 9:00 hs: izamiento del Pabellón Nacional
- 10:00 hs: misa de campaña
- 12:00 hs: apertura del escenario y entrega de premios
- 15:00 hs: Pericón Nacional
- 17:00 hs: ballet distrital
- 19:00 hs: cierre musical
¿Cómo llegar a Alberti desde CABA?
Alberti queda a aproximadamente 191 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y, en auto, se tarda alrededor de 3 horas y 20 minutos, aunque depende del tránsito. En auto, la forma más fácil de llegar es:
- Tomar la Autopista Perito Moreno (AU1) o el Acceso Oeste hacia la provincia de Buenos Aires.
- Continuar por el Acceso Oeste y la RN7 pasando por localidades como Luján y San Andrés de Giles.
- A la altura de Carmen de Areco, tomar los caminos provinciales o continuar por la RN7 hasta conectar con la Ruta Nacional 5 (también se puede acceder directamente saliendo por la Autopista Riccheri y tomando la RN5 desde el oeste, o bien empalmando desde Acceso Oeste hacia la RN 5 a la altura de Luján, pasando por Mercedes, Suipacha y Chivilcoy).
- Seguir por la Ruta Nacional 5 hacia el oeste, se llega al acceso de la ciudad de Alberti, ubicada después de Chivilcoy.