Tiene 4000 habitantes y celebra la Fiesta del Cordero: el destino ideal de Buenos Aires para pasar el fin de semana largo

Entre los múltiples destinos de la provincia de Buenos Aires, hay uno que celebrará la 22° Fiesta del Cordero Alberdino al Asador y ofrece la excusa perfecta para una escapada de fin de semana largo: Alberdi. Un pueblo de solo 4000 habitantes que se encuentra a tres horas de la Ciudad de Buenos Aires.

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Así será la Fiesta del Cordero en Alberdi este fin de semana

La fiesta se realizará los próximos sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Predio del Ferrocarril de Juan B. Alberdi, partido de Leandro N. Alem. Se trata de dos jornadas que contarán con música, actividades criollas tradicionales, puestos gastronómicos para disfrutar de platos regionales y también habrá emprendedores y artesanos.

El evento es con entrada completamente gratuita y se vuelve la excusa perfecta para visitar el pueblo bonaerense, desconectarse de la ciudad y disfrutar de sus paisajes.

El evento contará con música, bailes tradicionales, gastronomía y

Cómo será el cronograma de la Fiesta del Cordero este fin de semana

Sábado 10 de octubre

14:00 hs: apertura de puertas y juego de riendas

15:00 hs: desfile de carruajes y caballos

17:00 hs: apertura del escenario con artistas locales

20:00 hs: cierre con artista musical.

Domingo 11 de octubre

6:00 hs: comienza el concurso de asadores

8:00 hs: peregrinación desde la estancia Las Dos Marías

9:00 hs: izamiento del Pabellón Nacional

10:00 hs: misa de campaña

12:00 hs: apertura del escenario y entrega de premios

15:00 hs: Pericón Nacional

17:00 hs: ballet distrital

19:00 hs: cierre musical

¿Cómo llegar a Alberti desde CABA?

Alberti queda a aproximadamente 191 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y, en auto, se tarda alrededor de 3 horas y 20 minutos, aunque depende del tránsito. En auto, la forma más fácil de llegar es: