Celebra la Fiesta de la Torta Frita y queda en Buenos Aires: el destino ideal para disfrutar una escapada (Foto: Maru Botana)

La provincia de Buenos Aires tiene muchísimas opciones para disfrutar el fin de semana largo al aire libre y para quienes buscan alejarse de la ciudad, hay un destino clave: Loma Negra, Olavarría. Se trata del pueblo que realiza la Fiesta de la Torta Frita y ofrece la excusa perfecta para hacer una escapada.

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Así será la Fiesta de la Torta Frita en Olavarría

La cuarta edición de la Fiesta de la Torta Frita se realizará el próximo domingo 11 de octubre a partir de las 14 horas en la Plaza Libertad de Loma Negra. Se trata de disfrutar un clásico argentino y hacer algo diferente durante el fin de semana largo, que regala el 12 de octubre por el Día de la Diversidad Cultural.

La fiesta se realiza el domingo 11 de octubre en la Plaza Libertad de Loma Negra

El evento contará con food trucks desde las 12 hs para que los vecinos y visitantes puedan almorzar en el lugar, también habrá más de 100 artesanos y emprendedores locales. Cada local elaborará sus propias tortas fritas en el lugar, con su estilo propio, y además, se podrá comer otros platos. La fiesta contará con un stand de tortas fritas aptas para personas celíacas.

Durante la jornada se podrá disfrutar de shows en vivo con varios artistas locales en el escenario principal y de distintas actividades para toda la familia, entre ellas, habrá estatuas vivientes inflables. Además, está confirmada la participación del Ensamble de Folklore Municipal y un gran cierre con Martín Barraza.

¿Cómo llegar a Olavarría desde CABA?

Olavarría queda a unos 351 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En auto, el viaje toma aproximadamente 5 horas, aunque depende del tránsito, pero es el camino es bastante fácil:

Salir de Capital hacia la zona sur conectando con la Autopista Riccheri o la Autopista Ezeiza-Cañuelas.

Seguir por la Ruta Nacional 3 pasando por Cañuelas, San Miguel del Monte y Azul.

Desde Azul, tomar la Ruta Nacional 226 hacia el oeste, que te lleva directamente hasta la entrada de Olavarría.

También se puede viajar en micros de larga distancia desde la Terminal de Retiro o la Terminal de Dellepiane, con servicios diarios que demoran entre 5 y 6 horas.