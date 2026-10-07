La escapada cerca de Buenos Aires para este fin de semana: cerveza, música y entrada gratis

Para quienes buscan una escapada corta este fin de semana, hay un plan que combina cerveza artesanal, gastronomía, música y feria de emprendedores y que, además, tiene entrada libre y gratuita. Se trata de la sexta edición de la Fiesta de la Cerveza en Luján, que se realizará el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Parque San Martín.

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El evento comenzará a las 11 horas y contará con la presencia de productores lujanenses y más de 30 variedades de cervezas artesanales. La propuesta también tendrá un patio gastronómico y una feria de emprendedores y artesanos, con distintas opciones para recorrer y disfrutar durante la jornada.

Llega la 6º Fiesta de la Cerveza en Luján

Uno de los principales atractivos será la programación musical, que comenzará a partir de las 16 horas y tendrá bandas en vivo y DJs durante los tres días. De esta manera, a menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, quienes no tengan planes para el fin de semana aún pueden disfrutar de un evento cultural y gastronómico.

Fiesta de la Cerveza en Luján: grilla de artistas

El viernes 9 habrá música con DJs y el cierre estará a cargo de El Shakirazo, una banda que interpretará canciones de Shakira. El sábado 10, por su parte, se presentarán Osa Blanca, Templo, Al Fin Sucede, Skere, La Curvita, E’ Lo Que Hay y Bachataway. El cierre será con Nicetry!, una fiesta con DJs, efectos visuales y música.

Luego, el domingo 11 será el turno de Sote, Santos Lugares, Reype, Sheriff, AspenMood y Beatkings. Para cerrar la sexta edición de la fiesta se presentará Música Ligera, banda homenaje a Soda Stereo y Gustavo Cerati, con un espectáculo que recorrerá distintas etapas de la trayectoria del grupo.

Esta edición tendrá como novedad el cambio de fecha y de ubicación, y es que a diferencia de años anteriores, la Fiesta de la Cerveza se realizará en octubre y tendrá como sede el Parque San Martín de Luján, además de sumar un día a la celebración.

La entrada será libre y gratuita durante las tres jornadas. El evento está sujeto a reprogramaciones en caso de lluvia, por lo que se recomienda consultar las redes oficiales del Municipio de Luján y de Culturas y Turismo antes de viajar.