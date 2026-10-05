Tiene 215 habitantes, dunas gigantes y era el lugar predilecto de Diego Maradona para escaparle al caos

Durante los años 90, Diego Armando Maradona eligió el Balneario Oriente para vacacionar junto a su familia, buscando la privacidad y la calidez de los vecinos que los grandes centros turísticos no le podían dar. A más de 20 años de aquellas visitas, la playa sigue transmitiendo paz y se mantiene como una opción perfecta para visitar este verano. Su ubicación retirada de las grandes ciudades promete tranquilidad extrema: tiene apenas 215 habitantes según el último censo, sus calles son de tierra y predominan las casas bajas, dunas gigantes y frondosos bosques. Aunque en temporada alta puede recibir a muchos turistas, la paz se mantiene casi intacta.

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Dónde queda y cómo llegar

Se encuentra a aproximadamente 300 kilómetros de Mar del Plata, a 570 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a unos 22 kilómetros de la localidad de Oriente. Se accede desde allí por un camino de ripio que, en condiciones normales, demanda entre 25 y 30 minutos en auto. Sin embargo, en días de lluvia el camino se vuelve inestable, por lo que se recomienda consultar el estado de la ruta antes de emprender el viaje.

Un paisaje único: mar y río en pocos metros

El lugar presenta una postal única ya que se ubica en la desembocadura del Río Quequén Salado en el Océano Atlántico, lo que ofrece dos ambientes en pocos metros: una playa extensa de mar abierto y aguas calmas de río ideales para deportes náuticos. Esta particular geografía permite disfrutar tanto del oleaje del Atlántico como de la tranquilidad del río, todo en un mismo paseo. El Río Quequén Salado y sus cascadas se convierten en el escenario perfecto para los amantes del turismo aventura y la naturaleza. Al combinar tramos de aguas con barrancas altas y saltos imponentes, el entorno invita a explorar cada rincón.

Actividades para los amantes de la aventura

Entre las propuestas disponibles se encuentran tirolesa, rappel, kayak, cicloturismo, safari fotográfico y windsurf. Estas actividades aprovechan las condiciones naturales del balneario, que combina dunas, río, mar y bosques en un mismo espacio. El Balneario Oriente se consolida así como un destino que mantiene su esencia tranquila, pero que ofrece alternativas para quienes buscan adrenalina y contacto directo con la naturaleza.