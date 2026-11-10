El testimonio del sacerdote que puede dar misa gracias a la IA que conmovió a León XIV

El papa León XIV se reunió con obispos y representantes de la Iglesia en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en la provincia de Córdoba. Durante el encuentro, uno de los momentos más emotivos llegó con el testimonio de un sacerdote del presbiterio de la Arquidiócesis de Córdoba con discapacidad que, gracias a la inteligencia artificial, encontró una herramienta para comunicarse, dar misa y continuar con su labor pastoral.

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"Hace 11 años, a raíz de la falta de oxígeno en el cerebro, quedé con múltiples discapacidades: para caminar, para mover mis manos, para hablar y algo para ver. Cuando poco a poco fui tomando conciencia de mi discapacidad, tuve que discernir y decidir cómo seguir viviendo como hijo de Jesús y como sacerdote", contó.

Luego explicó cómo la tecnología le permitió recuperar parte de su voz: "Se pudo recuperar mi voz de antes de la cirugía y, gracias a una aplicación de inteligencia artificial, reproducir como audios de voz los textos que escribo para las homilías y para las meditaciones de la Palabra".

El Papa León XIV conmocionado frente al testimonio de un sacerdote con discapacidad.

"Esto está comenzando a abrir nuevas posibilidades de evangelización y confío que el Espíritu Santo las hará dar fruto abundante en favor de su pueblo. Santo Padre, muchos sacerdotes y consagrados con el tiempo tenemos enfermedades o dificultades de salud que nos limitan nuestra posibilidad de asumir responsabilidades para la misión ¿Qué orientaciones o consejos puede darnos para vivir con entrega a Dios y a nuestros hermanos esta etapa de nuestro peregrinar?", concluyó el sacerdote frente al Sumo Pontífice.

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