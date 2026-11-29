Terremoto en Los Ángeles: el temblor de magnitud 5 obligó a abortar un aterrizaje y encendió las alarmas.

Un terremoto de magnitud 5,0 sacudió este sábado la costa sur de California, en Estados Unidos, y se sintió en distintos puntos del área de Los Ángeles. El movimiento provocó la caída de objetos, activó alarmas de vehículos y obligó a un avión comercial a abortar su aterrizaje en el aeropuerto internacional de la ciudad.

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El sismo ocurrió por la mañana, cerca de Manhattan Beach, y estuvo acompañado por una réplica que motivó nuevas medidas preventivas. Aunque no se reportaron daños estructurales de gravedad, las autoridades locales desplegaron equipos para evaluar posibles consecuencias del temblor y atender incidentes en distintos puntos de la región.

Dónde ocurrió el sismo que sacudió Los Ángeles

Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto tuvo lugar frente a la costa del sur de California, cerca de Manhattan Beach. De acuerdo con Los Angeles Times, el epicentro se ubicó a más de cuatro kilómetros al oeste del muelle de Hermosa Beach.

El movimiento se sintió en una amplia zona de la región y provocó que algunos objetos cayeran de estantes y que se rompieran vidrios. Además, imágenes difundidas en redes sociales mostraron cómo se activaron alarmas de automóviles y cómo un avión de Delta Airlines interrumpió su maniobra de aterrizaje cuando se aproximaba al aeropuerto de Los Ángeles.

La Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador de California informó que estaba trabajando con las autoridades locales para evaluar los posibles daños y pidió a los residentes mantenerse preparados ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Qué pasó en la refinería de Chevron tras el terremoto

El temblor también repercutió en una refinería de Chevron ubicada en El Segundo, donde se registró una columna de humo. Las autoridades municipales informaron que el establecimiento atravesaba un "incidente de quema de gases de emergencia" y que bomberos de El Segundo y Manhattan Beach se habían movilizado para atender la situación.

Como medida preventiva, varias decenas de empleados y clientes de un complejo comercial situado frente a la refinería fueron evacuados y se reunieron en el estacionamiento. Según los primeros reportes, no se observaron daños estructurales en los edificios cercanos.

Hubo una réplica y cerraron un muelle

Una réplica registrada durante la mañana llevó a las autoridades a cerrar preventivamente el muelle de Manhattan Beach. También se realizaron inspecciones en el muelle de Redondo Beach para comprobar si había daños.

En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, además, un panel del techo se desprendió y los pasajeros fueron desviados para evitar la zona afectada. La costa oeste de Estados Unidos se encuentra en una región de interacción entre placas tectónicas, por lo que los terremotos son frecuentes. Sin embargo, la sismóloga Lucy Jones, investigadora asociada de Caltech, señaló a Los Angeles Times que se trató de "uno de los más grandes que hemos tenido en el área de Los Ángeles en bastante tiempo".