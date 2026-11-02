Dos nuevos informes advirtieron sobre potenciales riesgos para la salud asociados a termos y mates falsificados de la firma Stanley, al igual que otros productos de la marca.

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Los objetos fueron analizados por la Unidad de Toxicología del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez y el Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital Posadas en el marco de distintas causas judiciales por falsificación de la marca de termos y recipientes térmicos.

¿Qué encontraron en los termos falsos?

La Unidad de Toxicología del Hospital Gutiérrez identificó "una concentración de cobre superior al límite reglamentario", principal hallazgo en las falsificaciones, lo que representa un potencial "riesgo sanitario, debido a la utilización de materiales no autorizados", según el análisis fechado el 13 de agosto de este año.

Mientras que el Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital Posadas señaló el incumplimientos de los requisitos del Código Alimentario Argentino en los utensilios analizados por contener "manganeso y silicio".

El informe, con fecha del 30 de septiembre, también describió los posibles efectos de la exposición al cobre y el manganeso, que afecta mayormente a bebés y niños frente al exceso de estos elementos. Los informes fueron elaborado a partir de medidas pedidas por Grupo Mendizabal, importador oficial de Stanley en Argentina, y admitidas por el Juzgado interviniente.

Además, se sumarán a un informe técnico de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y a un informe de ensayo del Instituto Nacional de Alimentos (INAL).

A través del comunicado, los importadores solicitarán al Juzgado interviniente que los informes sean puestos oficialmente en conocimiento de ANMAT–INAL, el Ministerio de Salud de la Nación, ARCA y el Ministerio de Seguridad Nacional.

El objetivo es que los organismos competentes cuentan con la documentación para evaluar las medidas de prevención, fiscalización e información a los consumidores. También pedirán que se arbitre su circulación a las autoridades sanitarias de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires.