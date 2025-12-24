Cortes de luz, inundaciones y rescates: lo que dejó el brutal diluvio en el AMBA

Durante la tarde de este martes, un brutal temporal azotó algunas zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según expertos de Defensa Civil de la provincia y el Servicio Meteorológico Nacional, se trató de una precipitación excepcional de más de 80 milímetros en menos de una hora, generando importantes inundaciones, cortes de luz y anegaciones que entorpecieron el tránsito y la normalidad de la jornada.

Entre las principales zonas afectadas, se destacan la zona Norte y Oeste de la provincia de Buenos Aires; entre ellos, los partidos de San Isidro, Vicente López, Villa Ballester, San Martín y Tres de Febrero. Uno de los principales inconvenientes del martes, que se viralizó rápidamente en redes sociales, fue la importante inundación en autopista Panamericana: automovilistas quedaron atrapados por la subida del agua y diversos vehículos fueron vistos flotando.

En el marco de los automóviles atrapados en la autovía, desde Defensa Civil informaron que realizaron más de 30 rescates de automotores sin contar a las personas que viajaban con ellos -debido a que muchas personas se quedaron en el interior de los vehículos por no saber como actuar o para no dejar el automóvil en soledad-. "Lo recomendable es no bajar del vehículo, ahora si son más de dos metros de agua... Hay que bajar antes", recomendaron.

En esa línea, confirmaron que no hubo víctimas de accidentes ni personas fallecidas.

Las tareas de asistencia en diferentes zonas se extendieron desde la tarde hasta largas horas de la noche: equipos municipales repartieron colchones, bidones de agua y materiales a los vecinos afectados por las inundaciones.

Por ejemplo, una de las zonas más afectadas fue San Martín que si bien no registró heridos o evacuados, sí se reportaron 15 árboles caídos, seis ramas, una columna y diversos postes a causa de los fuertes vientos y la cantidad de agua que cayó.

El shopping Unicenter también se vio afectado y las increíbles imágenes se viralizaron en redes sociales durante la jornada. Mientras en los alrededores diluviaba, la lluvia también se hizo presente en el interior del centro comercial: mientras las personas paseaban y realizaban sus últimas compras, las filtraciones generaron importantes inundaciones en el lugar.

"Siendo nuestra principal prioridad y preocupación, el bienestar de nuestros visitantes y colaboradores, decidimos de manera preventiva, acotar la operatoria de los sectores afectados en Unicenter", indicaron.

Varias zonas con cortes de luz durante el temporal

En el pico del fenómeno meteorológico, más de 71 mil usuarias y usuarios se quedaron sin luz en sus domicilios. Según indicó el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), los clientes de Edenor se vieron mayormente afectados: más de 64 mil hogares estaban sin suministro "de forma preventiva" por las inundaciones en municipios como San Martín, San Isidro, San Miguel y el barrio porteño de Recoleta.

A su vez, en lo correspondiente a Edesur, se contabilizaron más de 7 mil viviendas sin luz durante la jornada. Avellaneda, Cañuelas, Almagro, Flores, Mataderos y Monte Grande fueron los más afectados. Con el fin de las lluvias y el paso de las horas, poco a poco se reestableció el servicio.

Este miércoles 24 de diciembre, según los últimos informes del mediodía, sólo 2 mil usuarios siguen sin luz en el área de concesión de Edenor y más de 3.400 en Edesur.