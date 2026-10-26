El telescopio Nancy Grace Roman despegó este domingo hacia el espacio para una misión clave: explorar la energía oscura, los agujeros negros y otros misterios del universo, según informó la NASA.

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La nueva herramienta capturará inmensas vistas panorámicas del espacio, con un campo de visión 100 veces mayor que los telescopios espaciales Hubble y James Webb.

La misión inicia con un viaje de 100 días hasta un punto de observación situado a aproximadamente 1,6 millones de kilómetros de la Tierra, donde el Nancy Grace Roman cartografiará planetas fuera de nuestro sistema solar.

“Roman cambiará nuestra forma de ver el universo”, aseguró Nicky Fox, administradora de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.

El telescopio que develará si estamos solos en el universo

El lanzamiento tuvo el lugar este domingo por la mañana en el Centro Espacial Kennedy en Florida. Jackie Townsend, jefa de proyecto del telescopio Roman, calificó la jornada como "gloriosa". “El viaje fue magnífico. Nos dejó justo donde queríamos estar”, aseveró Townsend. Unos 30 minutos después del lanzamiento, Roman se separó de su cohete SpaceX y se dirige hacia su punto orbital.

Fox sostuvo que el nuevo satélite “descubrirá decenas de miles, tal vez incluso 100.000 nuevos exoplanetas”, en referencia a los planetas que se encuentran fuera de nuestro sistema solar. Uno de los objetos de la NASA es responder si la humanidad se encuentra sola en el universo.

La ubicación del telescopio

Por su parte, la astrónoma Jenifer Millard explicó que el telescopio está cuatro veces más lejos de la Tierra que la Luna, donde operan muchas cámaras espaciales infrarrojas, especialmente diseñadas para captar lo que ella denomina como "luz térmica". Esto es para asegurar que la luz infrarroja de la Luna y la Tierra no interfiera con las cámaras.

El telescopio espacial James Webb de la NASA, lanzado en 2021, también orbita alrededor del Sol a un 1.6 millones de kilómetros de la Tierra, pero su campo de visión no es tan amplio como el de Nancy Grace Roman.

Por otro lado, el Hubble de la NASA, lanzado en 1990, orbita a casi 500 kilómetros sobre la superficie terrestre. Los científicos también prevén que el nuevo telescopio podría encontrar otros mundos en nuestra galaxia.

¿Quién fue Nancy Grace Roman?

Conocida como la “madre del telescopio espacial Hubble”, Nancy nació el 16 de mayo de 1925 en Nashville, Tennessee, y murió el 25 de diciembre de 2018. Desde muy joven, mostró interés por la astronomía y cuando tenía 11 años fundó un club con sus compañeros de clase en Reno, Nevada.

En la escuela secundaria, Roman se dio cuenta de que le apasionaba la astronomía y quiso dedicarse a ella. En 1946, Roman recibió su licenciatura en Astronomía del Swarthmore College en Pensilvania. Durante su paso por allí, trabajó en el Observatorio Sproul. En 1949 recibió su doctorado de la Universidad de Chicago y permaneció en esa universidad durante otros seis años trabajando en el Observatorio Yerkes y, en ocasiones, en el Observatorio McDonald en Texas.

Observó la estrella AG Draconis y descubrió que su espectro de emisión había cambiado por completo en comparación con lo observado anteriormente. Este descubrimiento ayudó a elevar su perfil dentro de la comunidad astronómica. Trabajó en el Laboratorio de Investigación Naval (NRL, por sus siglas en inglés), entre 1955 y 1959, y allí ingresó en el nuevo campo de la radioastronomía.

Roman fue la primera mujer en un cargo ejecutivo de la NASA y se convirtió en la primera jefa del Departamento de Astronomía. Ocupó otros cargos diversos en la Administración, incluyendo el de jefa de Astronomía y Física Solar y jefa de Astronomía y Relatividad. Parte de su trabajo consistía en la planificación de un programa de satélites y cohetes.