La Argentina se encuentra en la zona de impacto de un satélite de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), que orbita a menos de 275 kilómetros de la superficie terrestre. Esta cercanía generó un incremento en la resistencia atmosférica que impide que siga con sus tareas astronómicas.

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Según la NASA, la nave reingresará a la Tierra en las próximas semanas y su órbita posee una inclinación que abarca una franja que va desde México hasta gran parte de Sudamérica, por lo que nuestro país aparece como una zona de posible impacto de los restos que queden del descenso.

La agencia espacial estadounidense también aclaró que el satélite atravesará un proceso de desintegración al contacto con la atmósfera. Aunque consideraron que sea improbable un daño a las personas, la trayectoria de caída sitúa a la Argentina en un área de atención constante.

Una misión que quedó trunca

El artefacto forma parte de la misión del observatorio Swift Neil Gehrels, que dejó de operar el pasado 20 de octubre cuando alcanzó una altura crítica y enviaron una orden final para detener el funcionamiento del telescopio.

La vida útil del Swift finalizó luego de tres intentos fallidos de salvar la estructura. En agosto de este año, la agencia espacial y la firma privada Katalyst Space desistieron del proyecto para rescatar el satélite mediante la nave robótica LINK. La reciente actividad solar aceleró el descenso al incrementar la resistencia aerodinámica.

De esta manera, el equipo de Penn State, encargado de la gestión de vuelo, optó por finalizar las labores para preparar la caída. El satélite Swift había sido lanzado en noviembre de 2004 superó con creces su misión inicial de dos años.

“Swift ofreció un retorno de la inversión increíble y duradero para la nación”, afirmó Shawn Domagal-Goldman, director de la División de Astrofísica de la NASA en Washington, durante la conferencia de prensa oficial.

El rol del telescopio Swift

El telescopio capturó más de 1,5 millones de imágenes y acumuló un archivo de 12 terabytes. Esta información permitió la publicación de unos 7000 artículos académicos sobre el cosmos.

“Swift necesitaba detectar y localizar las explosiones de rayos gamma, comunicar su posición a otros observatorios y luego girar sus telescopios para obtener imágenes de la ubicación de las explosiones antes de que sus resplandores posteriores se desvanecieran”, remarcó Bradley Cenko, investigador principal del proyecto.

Además, se incluye el estudio de 2000 estallidos de rayos gamma, 1400 supernovas y diversos eventos astronómicos. En 2005 había registrado por primera vez el resplandor de una fusión de estrellas de neutrones, un evento de apenas 0,03 segundos.

A partir de estos hallazgos se validaron teorías sobre el origen de las explosiones más potentes del universo. Ahora, la NASA explora nuevas capacidades para cubrir el lugar que deja el observatorio.