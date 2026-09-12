Un supervolcán estuvo escondido durante millones de años bajo Inglaterra y recién ahora lo descubren

Durante millones de años, los restos de un enorme supervolcán permanecieron ocultos bajo el suelo de Inglaterra. Sin embargo, científicos del Servicio Geológico Británico (BGS) lograron dar con el mismo y reconstruir su historia. Los expertos determinaron que hace 454 millones de años protagonizó una de las erupciones más importantes de la historia geológica de la Tierra.

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El volcán se encontraba en la zona de The Wash, un gran estuario ubicado en la costa este de Inglaterra, y se extendía por sectores de lo que hoy son Norfolk y Lincolnshire. Los investigadores estiman que tenía al menos 65 kilómetros de diámetro y que su erupción expulsó cientos de kilómetros cúbicos de material hacia la atmósfera. El descubrimiento también permitió explicar el origen de una enorme capa de ceniza volcánica encontrada en distintas zonas del norte de Europa, desde Noruega y Suecia hasta la región del Báltico, Bielorrusia y Polonia.

Qué significa este hallazgo para la ciencia y cómo fue el descubrimiento

La erupción ocurrió mucho antes de la aparición de los dinosaurios, cuando la configuración de los continentes era completamente diferente a la actual. Según los científicos, fue una supererupción capaz de arrojar una cantidad extraordinaria de material volcánico a la atmósfera, con una energía comparable a la de varios miles de bombas de hidrógeno.

Científicos hallaron restos de un supervolcán que data de antes de la existencia de los dinosaurios. Foto: BBC

Para dar con el supervolcán, los investigadores volvieron a analizar muestras de roca obtenidas mediante perforaciones realizadas en North Creake, Norfolk, y Claxby, Lincolnshire, que permanecían conservadas en los archivos del Servicio Geológico Británico. En esas muestras encontraron pequeños cristales de circón, un mineral que permite determinar la antigüedad de las rocas. Los análisis indicaron que tenían unos 454,4 millones de años, una edad que coincide con la de los restos volcánicos encontrados en otras partes de Europa.

De esta manera, los científicos pudieron establecer que la ceniza que hoy aparece en países como Suecia, Noruega y Polonia probablemente provino de esta gigantesca erupción ocurrida en lo que actualmente es Inglaterra.

A pesar de la magnitud del fenómeno, no existe riesgo de que el supervolcán vuelva a entrar en erupción. El investigador Tim Pharaoh, del BGS, explicó que se trata de un volcán completamente extinguido. Sin embargo, gracias al hallazgo, se pudo conocer mejor cómo era el territorio inglés hace cientos de millones de años y reconstruir una de las erupciones más extraordinarias de la historia mundial.