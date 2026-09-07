El volcán Anak Krakatoa entró en erupción y lanzó cenizas al cielo. Se trata de un "hijo" geológico del Krakatoa original. Crédito: Representación generada con IA

La erupción del volcán Anak Krakatoa sacudió Indonesia con columnas de ceniza que escalaron hasta 15.000 metros de altura, extendiéndose sobre las regiones de Java y Sumatra. Esta actividad volcánica provocó importantes trastornos en el transporte aéreo del país, con el cierre temporal de ocho aeropuertos clave y la afectación de más de 1.500 vuelos.

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Se trata de un volcán "hijo" del histórico volcán Krakatoa, que en dicha región entró en erupción el 26 de agosto de 1883 y devastó al 70% de la isla de Rakata. Se trató de la erupción más mortífera de la historia de la humanidad alguna vez registrada, con 36.417 víctimas fatales registradas oficialmente. Superó ampliamente la erupción del Vesubio, que arrasó con la ciudad de Pompeya, en la antigua Roma (se estima que hubo algo más de 2.000 fallecidos en aquel entonces).

Entre los aeropuertos cerrados se encuentran el Soekarno-Hatta, la principal terminal internacional que conecta con Yakarta, y el Halim Perdanakusuma. Otros aeropuertos afectados fueron Radin Inten II, Husein Sastranegara, Budiarto, Pondok Cabe, Taufik Kiemas y Atung Bungsu. En total, 1.558 vuelos sufrieron cancelaciones, demoras o desvíos, impactando a cerca de 170.000 pasajeros, según informó la agencia oficial Antara.

El Ministerio de Transporte de Indonesia justificó estas medidas por la presencia de ceniza volcánica en el espacio aéreo, un riesgo que podría poner en peligro la seguridad de las operaciones aéreas. Por eso, las autoridades mantienen una vigilancia estricta y aconsejan a la población mantenerse lejos del cráter y protegerse adecuadamente frente a la ceniza.

En ese sentido, el epidemiólogo Dicky Budiman, de la Universidad Griffith, explicó la peligrosidad de esta ceniza para la salud humana: “La ceniza volcánica se diferencia mucho del polvo común porque contiene sílice que se asemeja a afilados fragmentos de vidrio que pueden dañar los órganos expuestos, como los ojos, la nariz, la boca y la piel”, advirtió. Además, brindó recomendaciones para la limpieza segura de personas y espacios afectados.

El hijo del Krakatoa, el volcán que arrasó con todo en Indonesia

El volcán Anak Krakatoa está situado en el estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra. Este volcán emergió tras la histórica erupción del Krakatoa en 1883, que fue una de las más devastadoras de la historia. Cabe recordar que en diciembre de 2018, una erupción similar provocó el colapso parcial del volcán y desencadenó un tsunami que causó más de 400 muertes en las costas de Java y Sumatra.

Por ahora, las autoridades no reportaron víctimas ni indicaron riesgo de tsunami tras esta nueva erupción, aunque mantienen la alerta y recomiendan a la población actuar con precaución. La situación continúa siendo monitoreada para evitar mayores impactos en la región.