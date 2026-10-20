Súper Niño en el verano 2026-27: qué pasará en Argentina en diciembre, enero y febrero

El verano 2026-2027 estará marcado por la evolución de El Niño, un fenómeno climático que modifica los patrones de circulación atmosférica y puede alterar el régimen de precipitaciones en distintas partes del mundo. En la Argentina, su presencia genera especial atención por la posibilidad de lluvias más abundantes de lo normal, sobre todo en el centro y el norte del país.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que las condiciones asociadas a El Niño continúen durante los meses de verano. Sin embargo, la permanencia del fenómeno no implica que toda la temporada vaya a estar pasada por agua: las lluvias dependerán de la región y de la evolución de las condiciones meteorológicas en cada período.

El Niño en Argentina: qué puede pasar con las lluvias durante el verano

El Niño es un fenómeno climático que se produce cuando las temperaturas superficiales del océano Pacífico ecuatorial se mantienen por encima de los valores habituales. Este calentamiento modifica la interacción entre el océano y la atmósfera, altera los patrones de viento y repercute en las precipitaciones de distintas regiones del planeta.

En la Argentina, sus efectos suelen sentirse con mayor intensidad en el noreste y el Litoral, donde aumenta la probabilidad de lluvias abundantes. Entre las provincias que pueden verse alcanzadas por esta tendencia están Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

De cara al verano, los pronósticos estacionales anticipan un escenario favorable para las precipitaciones superiores a los promedios históricos en amplias zonas del territorio nacional. No obstante, son tendencias climáticas y no de una predicción exacta del tiempo para cada localidad.

Diciembre, enero y febrero: qué se espera para el verano 2026-2027

Durante diciembre, el avance de la temporada cálida puede combinar períodos de humedad e inestabilidad con jornadas de temperaturas elevadas. En ese contexto, podrían registrarse tormentas de variada intensidad, aunque su distribución dependerá de las condiciones atmosféricas de cada región.

En enero, uno de los meses centrales de las vacaciones de verano, la continuidad de El Niño mantendría un escenario propicio para las precipitaciones en distintas zonas del país. La posibilidad de lluvias intensas es un factor a considerar tanto para las actividades al aire libre como para los viajes y los destinos turísticos.

El Niño.

Para febrero, las condiciones climáticas seguirán sujetas a la evolución del fenómeno y a las actualizaciones de los pronósticos. La señal estacional permite identificar tendencias generales, pero no establecer con tanta anticipación qué días serán lluviosos ni cuánto durarán los períodos de inestabilidad.

En ese sentido, la previsión de lluvias por encima de lo normal no significa que vaya a llover de manera permanente durante los tres meses. El verano también puede incluir jornadas de calor intenso, alternadas con tormentas y períodos de tiempo estable.

¿El Súper Niño puede provocar inundaciones en Argentina?

Uno de los principales aspectos a seguir durante los próximos meses es el riesgo de precipitaciones abundantes en períodos cortos, especialmente en zonas vulnerables a anegamientos y crecidas de ríos. Cuando las lluvias superan la capacidad de drenaje del suelo y de la infraestructura urbana, pueden aumentar las complicaciones en localidades expuestas a inundaciones.

El Litoral y el noreste argentino suelen estar entre las regiones más sensibles a los efectos hidrológicos asociados a El Niño. Sin embargo, la intensidad de sus consecuencias depende de múltiples factores, entre ellos la distribución de las precipitaciones, la humedad previa del suelo y el estado de los cursos de agua.

Por eso, la evolución del fenómeno requiere un seguimiento sostenido de los informes oficiales. El SMN recomienda consultar sus pronósticos y alertas para conocer las condiciones previstas a corto plazo, mientras que las tendencias estacionales permiten anticipar escenarios generales para la planificación.