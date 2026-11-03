Súper Niño: por qué puede extenderse hasta el 2028, según un especialista

El fenómeno climático conocido como Súper Niño podría tener un impacto prolongado en Argentina. El climatólogo Mario Navarro, director del Observatorio Climatológico de Salsipuedes, advirtió que el episodio de El Niño podría mantenerse activo durante 2026, intensificarse a lo largo de 2027 y extenderse hasta los primeros meses de 2028. Su desarrollo anticipa un escenario de lluvias abundantes, temperaturas variables y riesgo de eventos meteorológicos extremos en distintas regiones del país.

{{{htmlAmp}}}

La advertencia cobra relevancia por la magnitud que podría alcanzar el fenómeno y sus posibles consecuencias sobre las ciudades, la producción agropecuaria y las condiciones ambientales.

Súper Niño: por qué podría extenderse hasta 2028

Navarro explicó en declaraciones al canal Agrositio que el fenómeno avanza de manera gradual y podría alcanzar su mayor intensidad durante 2027. El especialista señaló que El Niño permanecería activo durante los próximos meses y que sus efectos podrían continuar hasta el primer trimestre de 2028, cuando comenzarían a estabilizarse las condiciones climáticas.

Uno de los períodos que genera mayor expectativa es la segunda quincena de febrero de 2027. De acuerdo con la estimación del climatólogo, a partir de ese momento podrían intensificarse las precipitaciones, con un incremento durante marzo y abril.

La proyección también contempla episodios de lluvias extraordinarias. Navarro advirtió que algunas localidades podrían registrar acumulaciones de hasta 300 milímetros en un solo día. Sin embargo, aclaró que no es de un fenómeno generalizado y que las precipitaciones tendrían una distribución irregular, con intervalos secos entre tormentas de gran intensidad.

Qué provincias podrían verse más afectadas por las lluvias del Súper Niño

Entre las regiones que el especialista identificó como posibles áreas de mayor impacto se encuentran sectores del centro y este del país. Las provincias mencionadas son las siguientes:

Buenos Aires: principalmente el este, noreste y sudeste.

principalmente el este, noreste y sudeste. Santa Fe: centro, sur y este provincial.

centro, sur y este provincial. Córdoba: centro-este y sudeste.

centro-este y sudeste. Entre Ríos: centro-este y sudeste.

centro-este y sudeste. La Pampa: norte y noreste.

El pronóstico también contempla posibles precipitaciones intensas en el norte argentino, particularmente en Salta, Tucumán, Jujuy, Formosa y Chaco. En el centro y norte de la Patagonia podrían experimentar un aumento de las lluvias respecto de los promedios habituales.

Navarro también señaló que Mendoza, San Juan, Río Negro y Neuquén deberán seguir de cerca la evolución del fenómeno por la posibilidad de tormentas fuertes y caída de granizo.

El Niño.

Qué dicen los organismos oficiales sobre el fenómeno El Niño

La proyección de Navarro encuentra un contexto de preocupación en los informes meteorológicos internacionales. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó en septiembre de 2026 que El Niño se había consolidado y que existía una probabilidad cercana al 100% de que persistiera hasta febrero de 2027.

En octubre, el organismo volvió a advertir sobre su fortalecimiento. Según sus estimaciones, las temperaturas de la superficie del océano Pacífico ecuatorial podrían alcanzar valores excepcionalmente elevados, con un pico de intensidad previsto hacia diciembre de 2026.

En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su reporte de septiembre que existía una probabilidad del 100% de que se mantuviera la fase cálida del fenómeno durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre, con una intensidad fuerte o muy fuerte.

El Niño forma parte del ciclo climático conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que se origina a partir de variaciones en la temperatura de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial y produce cambios en la circulación atmosférica.