Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 3 de noviembre

Capital Federal arranca este registro de las 04:00 con una temperatura de 17° y cielo de nubes y claros. La sensación térmica se ubica en 18 °C, por lo que la madrugada se presenta templada y con aire cargado: la humedad llega al 94%.

El pronóstico del tiempo para este bloque no marca lluvias: la probabilidad de lluvia es del 0%. Además, el punto de rocío es de 16 °C, la nubosidad alcanza el 27% y la visibilidad se mantiene en 30 km.

El viento sopla a 7 km/h, con ráfagas de 15 km/h, mientras la presión atmosférica es de 1013 hPa. No se registra niebla y la cota de nieve se ubica en 3500 m. Seguí el clima en Capital Federal minuto a minuto en este liveblog.