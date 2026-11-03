Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 3 de noviembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 15 minutos
Capital Federal a las 04:00: 17°, nubes y claros con sensación de 18°
Capital Federal arranca este registro de las 04:00 con una temperatura de 17° y cielo de nubes y claros. La sensación térmica se ubica en 18 °C, por lo que la madrugada se presenta templada y con aire cargado: la humedad llega al 94%.
El pronóstico del tiempo para este bloque no marca lluvias: la probabilidad de lluvia es del 0%. Además, el punto de rocío es de 16 °C, la nubosidad alcanza el 27% y la visibilidad se mantiene en 30 km.
El viento sopla a 7 km/h, con ráfagas de 15 km/h, mientras la presión atmosférica es de 1013 hPa. No se registra niebla y la cota de nieve se ubica en 3500 m. Seguí el clima en Capital Federal minuto a minuto en este liveblog.
Hace 30 minutos
Clima en Capital Federal: madrugada despejada, 17° y humedad alta
El clima en Capital Federal arranca la madrugada de este martes con cielo despejado y una temperatura actual de 17°, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica se ubica en 18 °C, por encima del termómetro, mientras la humedad llega al 93%.
Los datos oficiales indican 0% de probabilidad de lluvia, nubosidad del 7% y visibilidad de 30 km. El viento sopla a 8 km/h, con ráfagas de hasta 15 km/h, y la presión atmosférica es de 1013 hPa. No hay niebla registrada y la cota de nieve se mantiene en 3500 m.
Con punto de rocío de 16 °C y aire muy húmedo, el arranque del día se presenta estable en la ciudad. Para quienes salen temprano, el pronóstico del tiempo marca una condición despejada y sin lluvia en las primeras horas.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: madrugada despejada, 17° y humedad alta al 93%
La madrugada en la Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 17°, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica alcanza los 18 °C, mientras que la humedad se mantiene muy alta, en el 93%.
El pronóstico del tiempo indica 0% de probabilidad de lluvia y una nubosidad de solo 7%. El punto de rocío es de 16 °C, la visibilidad llega a 30 km y no se registra niebla.
El viento sopla a 8 km/h, con ráfagas de hasta 15 km/h, y la presión atmosférica es de 1013 hPa. La cota de nieve se ubica en 3500 m. Así se presenta el clima en vivo en la ciudad.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: madrugada despejada, 17° y humedad del 93%
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 18 °C, por lo que la madrugada se mantiene templada pese a la hora.
La humedad alta del 93% es uno de los datos salientes del registro oficial. Aun así, la probabilidad de lluvia es del 0% y no se reporta niebla. El punto de rocío se ubica en 16 °C y la nubosidad es de apenas 7%.
La visibilidad alcanza 30 km, con viento medio de 8 km/h y ráfagas de hasta 15 km/h. La presión atmosférica es de 1013 hPa y la cota de nieve se sitúa en 3500 m. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo para conocer cómo evoluciona el clima en la ciudad.
Hace 1 hora
Capital Federal, con cielo despejado y 17° en la madrugada
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 17°. La sensación térmica es de 18 °C, en una madrugada con aire húmedo.
El registro oficial indica 93% de humedad, punto de rocío de 16 °C y 0% de probabilidad de lluvia. La nubosidad es mínima, del 7%, y la visibilidad alcanza los 30 km.
El viento sopla a 8 km/h, con ráfagas de hasta 15 km/h. La presión atmosférica es de 1013 hPa, no hay niebla y la cota de nieve se ubica en 3500 m. Los datos de esta hora muestran un panorama estable y sin lluvias.