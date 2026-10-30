Súper Niño: hasta cuándo puede durar el fenómeno climático en Argentina, según un especialista

El fenómeno de El Niño podría prolongar sus efectos sobre la Argentina durante más de un año. El climatólogo Mario Navarro advirtió que el episodio continuaría durante 2027 y llegaría hasta los primeros meses de 2028, con un comportamiento marcado por períodos de lluvias intensas, intervalos secos y posibles eventos meteorológicos extremos.

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Sin embargo, la duración prevista hasta 2028 corresponde al pronóstico del especialista. Los informes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por otro lado, recomiendan seguir la evolución del fenómeno en plazos más acotados y deben consultarse para conocer las actualizaciones.

Súper Niño en Argentina: hasta cuándo se extendería El Niño

Para Navarro, el fenómeno climático podría mantenerse activo durante lo que resta de 2026, continuar a lo largo de 2027 y comenzar a perder intensidad hacia el primer trimestre de 2028, cuando se espera una transición a condiciones neutrales.

El especialista describió una evolución gradual, con una fase de mayor intensidad que podría prolongarse durante buena parte de 2027. Su análisis fue presentado en el encuentro Código Maíz, organizado por Illinois Semillas, donde también abordó las consecuencias que podría tener el fenómeno para la campaña agrícola.

La perspectiva de largo plazo no significa que las mismas condiciones meteorológicas se mantengan de manera uniforme durante todo ese período. La intensidad y la distribución de las precipitaciones pueden cambiar según la región y la época del año, por lo que las previsiones deben actualizarse a medida que se incorporan nuevos datos.

Lluvias irregulares, temperaturas altas y riesgo de granizo

Entre los principales efectos previstos por Navarro aparecen las precipitaciones desiguales, los períodos con temperaturas superiores a los valores habituales y una mayor atención sobre las tormentas fuertes. El riesgo de granizo y de ráfagas intensas también forma parte de las advertencias vinculadas con el escenario proyectado.

En la Argentina, las consecuencias podrían ser relevantes para la región pampeana y el Litoral, aunque el impacto no sería idéntico en todas las provincias. La alternancia entre lluvias abundantes y períodos secos puede complicar la planificación de las actividades agropecuarias, especialmente cuando las precipitaciones se concentran en lapsos breves.

El Niño.

Por eso, la presencia de El Niño no implica que vaya a llover de manera constante en todo el territorio nacional. El fenómeno modifica las probabilidades de determinados patrones climáticos, pero no permite anticipar con certeza cuándo, dónde y con qué intensidad ocurrirá cada tormenta.

Qué dicen los informes oficiales sobre El Niño

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó en sus informes de 2026 la presencia de una fase cálida del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). En su reporte de septiembre, el organismo señaló que existía una probabilidad del 100% de que la fase cálida se mantuviera durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre de ese año.

El ENOS es un patrón climático relacionado con cambios en la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial y en la circulación atmosférica. Sus fases -El Niño, La Niña y neutralidad- influyen en la probabilidad de lluvias y temperaturas determinadas en distintas partes del mundo, incluida Sudamérica.

No obstante, el alcance de un pronóstico a varios meses o años debe interpretarse con cautela. La advertencia de Navarro sobre una posible extensión hasta 2028 es una proyección del especialista y no equivale a una confirmación oficial de que el fenómeno conservará la misma intensidad durante todo ese período.