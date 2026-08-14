"Sufrí violencia de género": la declaración de Victoria Cantero a su abogada tras el crimen en Chaco

La nueva abogada de Victoria Cantero, la manicura de 25 años detenida por el crimen de su novio Julián Álvarez Guardia en Resistencia, aseguró que su defendida sufrió violencia de género. "Sufrí violencia de género, él me pegaba", le dijo Cantero a su nueva abogada, Celeste Segovia, que asumió el lunes después de las sorpresivas renuncias de Marco Molero y Lucas Bosch a la defensa. "La verdad no está completa. Hasta ahora la palabra la tuvieron los más cercanos a Álvarez Guardia, pero contamos con fotos y capturas de chats que nuestra defendida mantuvo con su entorno, dando a conocer que sufrió agresiones" , afirmó Segovia.

El testimonio de la amiga que declaró en la Fiscalía

Una mujer de identidad reservada declaró este miércoles en la Fiscalía N° 2 de Resistencia ante la fiscal Ana González de Pacce. Se presentó como la amiga más cercana de Victoria Cantero y confirmó que la acusada también fue víctima de violencia en la relación. "Victoria normalizaba la violencia. Una vez me contó que Julián le pegó un cachetazo y en otra ocasión que él le sacó el celular y se lo tiró contra el piso. Pero ella contaba poco, es muy reservada, y yo lo que dije en varias oportunidades fue que saliera de esa relación, que iba a terminar peor", declaró la testigo. La amiga también relató que Cantero le pidió en una oportunidad a Álvarez Guardia que no la denunciara, y que la relación era "de violencia desigual".

Legítima defensa y reconstrucción de los hechos

Segovia y el codefensor Rodrigo Maidana Ladu tienen como primera estrategia reconstruir científicamente qué ocurrió dentro de la casa aquella madrugada de domingo, cuando la pareja volvió de bailar. "Se avizoran elementos de una legítima defensa. La ley te prohíbe matar, pero te permite defenderte" , señaló Segovia. La defensa sostiene que "deben analizarse junto con las heridas de Álvarez Guardia, los rastros de sangre y el resto de la evidencia material" , y que la investigación no debe circunscribirse solo a la herida mortal, sino abordar lo que pudo haber ocurrido inmediatamente antes.

Uno de los objetivos importantes de la defensa es que se analicen las heridas cortantes que aparecieron en el brazo y antebrazo izquierdos de Julián. Se busca determinar cómo se produjeron, si ocurrieron antes o durante la lesión principal y si presentan características compatibles con movimientos de protección o forcejeo. Cantero se encuentra detenida en la Comisaría 11° de Resistencia y podría ser trasladada a la cárcel de mujeres Las Orquetas cuando se le dicte la prisión preventiva el 18 de agosto. Su abogada la describió como "una chica muy vulnerable" que sigue conmocionada y en estado de shock, que no recuerda mucho lo sucedido aunque cada tanto le aparecen imágenes parciales.

La postura de la familia de la víctima

Desde el lado de la familia de Julián, las hermanas son las que más declaran ante la prensa y muestran preocupación por que la causa no llegue hasta las últimas consecuencias. Ante la consulta sobre la estrategia de la defensa, Leticia, hermana de la víctima , le dijo a la prensa: "No me extraña, seguro que se van a agarrar de eso y van a decir un montón de mentiras. Están defendiendo a una asesina y se van a aferrar a la violencia de género. Es lo más fácil, porque está instalado en la sociedad que el hombre no puede sufrirla. ¡Cómo un hombre va a padecer los golpes de su novia!".

Mientras la Justicia avanza con las pericias y los testimonios, el caso se convirtió en un nuevo capítulo del debate sobre la violencia de género y la legítima defensa en el país. La fiscalía deberá determinar si hubo una agresión previa que justifique la acción de Cantero o si se trató de un homicidio sin atenuantes, en una causa que mantiene en vilo a la comunidad de Resistencia