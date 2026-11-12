Sube la tarifa del subte: CABA estudia un nuevo incremento desde 2027

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) analiza una nueva actualización de la tarifa del subte, que podría llevar el precio del boleto a más de $2100 y mantener un esquema de incrementos mensuales. La propuesta contempla modificar el mecanismo de actualización que se aplica al servicio y continuar con los ajustes periódicos, en un contexto de suba de los costos de operación y mantenimiento, según informó el portal EnElSubte.com

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¿Cuándo aumentaría el boleto del subte desde febrero 2027?

La propuesta prevé que el pasaje general para quienes utilizan una Tarjeta SUBE registrada y realizan hasta 20 viajes mensuales pase de los actuales $1887 a $2104 a partir de febrero 2027. El monto representa una suba inicial de alrededor del 11,5%.

El mecanismo también contempla mantener los incrementos mensuales, calculados sobre la inflación del mes anterior más un adicional de dos puntos porcentuales. De esta manera, el valor del viaje continuaría modificándose durante el año próximo, en lugar de quedar fijo después del primer ajuste.

Para avanzar con el cambio, el Ejecutivo porteño convocó a una audiencia pública virtual para el 22 de diciembre, mediante el Decreto 390/26, publicado en el Boletín Oficial. La instancia no es vinculante, pero constituye un paso necesario para modificar el cuadro tarifario.

El Gobierno porteño fundamentó el planteo en el costo de funcionamiento del servicio. La tarifa técnica, que surge de dividir los gastos operativos por la cantidad de pasajeros transportados, fue calculada en $3393,51, por encima del valor que abonan actualmente los usuarios.

El esquema propuesto también contempla llevar el boleto del Premetro a $736,40 y mantener los descuentos para pasajeros frecuentes, que se aplican de manera progresiva al superar los 20, 30 y 40 viajes mensuales, siempre que se utilice el mismo medio de pago.

Además, seguirían vigentes los beneficios para los grupos alcanzados por tarifas especiales, como jubilados y pensionados, personas con discapacidad, estudiantes y docentes. En cambio, el descuento de la Red SUBE para quienes combinan distintos medios de transporte con el subte fue eliminado en agosto y, por el momento, no está previsto restablecerlo.