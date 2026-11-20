La tarjeta SUBE realizará una actualización de sus sistemas el domingo 22 de noviembre, entre las 0 y las 12. Durante esas doce horas estarán interrumpidas las cargas, la consulta de saldo y otras herramientas de atención, aunque quienes ya tengan dinero en su tarjeta podrán viajar normalmente.

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Según informaron desde SUBE, los trabajos buscan optimizar el funcionamiento de los servicios. Mientras duren las tareas, no se podrán comprar ni acreditar cargas electrónicas o presenciales. Tampoco estarán disponibles la app SUBE, la consulta de saldo, el sitio web de la tarjeta ni la atención telefónica.

Además, se verá afectada la consulta de colectivos en tiempo real en la aplicación Cuándo SUBO. Por eso, quienes planeen viajar durante la mañana del domingo deberán tener en cuenta que podrían no contar con esa información para organizar su recorrido.

Qué hacer antes del domingo

La principal recomendación es revisar el saldo y cargar la tarjeta con anticipación. El máximo permitido es de 40.000 pesos. Si la recarga se hace por medios electrónicos para una SUBE física, no alcanza con comprarla: también hay que acreditarla antes de que comience la interrupción.

Habitualmente, ese paso se puede realizar desde la app SUBE con un celular Android con NFC, en una Terminal Automática o en colectivos con Carga a Bordo, en las localidades donde esa función está disponible. Los canales de acreditación estarán interrumpidos durante el mantenimiento.

Si una carga electrónica quedó pendiente, SUBE informa que no tiene vencimiento. Una vez que se restablezca el servicio, podrá acreditarse por los medios habilitados.

Cómo pagar el viaje

Las personas que ya tengan saldo en su SUBE física o digital podrán usarlo para viajar durante la actualización. En colectivos y subtes también se podrán emplear, donde estén habilitados, otros medios: tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto; dispositivos con NFC asociados a esas tarjetas; y código QR mediante billeteras electrónicas habilitadas.

Es importante verificar de antemano si la línea o el servicio acepta esas alternativas: los pagos abiertos dependen de la disponibilidad del equipamiento. Además, según las condiciones oficiales, los beneficios de SUBE, como la Tarifa Social Federal y los descuentos de Red SUBE, se aplican al usar la tarjeta física o digital del beneficiario, no al pagar con esos otros medios.