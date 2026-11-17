Saldo negativo de la SUBE: de cuánto es en noviembre 2026

La Tarjeta SUBE ofrece un saldo de emergencia para que los usuarios que se queden sin crédito puedan viajar al menos una vez más. A pesar del incremento del transporte público, durante noviembre el saldo negativo no aumentó.

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Cuál es el saldo negativo de la SUBE en noviembre 2026

El saldo de emergencia depende del tipo de transporte que se utilice, en noviembre 2026 es de:

Colectivos y subtes : el límite vigente de saldo negativo es de $1.200 .

Trenes: el saldo de emergencia es menor, solo de $650.

Una vez que se llega a ese tope, la tarjeta no permite pagar nuevos viajes hasta que se realice una carga. El monto utilizado se descuenta en la siguiente recarga. Por ejemplo, si se usan $1.200 y luego se cargan $2.000, el saldo real disponible será de $800.

Viajar con descuento: cómo registrar la SUBE

Las Tarjetas SUBE registradas permiten acceder a la Tarifa Social Federal, que reduce un 55% el valor del boleto. También sirve para recuperar el saldo en caso de pérdida o rotura y para consultar los movimientos.

El trámite puede hacerse de estas formas:

Desde argentina.gob.ar/SUBE, completando el formulario con los datos personales y el número de la tarjeta.

A través de la aplicación oficial para Android.

Por teléfono, al 0800-777-SUBE (7823), opción 3.

De manera presencial, en un Centro de Atención y con el DNI vigente.

Además, algunos usuarios que reciben prestaciones o beneficios sociales pueden obtener un descuento del 55%. El beneficio rige para: