La Tarjeta SUBE ofrece un saldo de emergencia para que los usuarios que se queden sin crédito puedan viajar al menos una vez más. A pesar del incremento del transporte público, durante noviembre el saldo negativo no aumentó.
Cuál es el saldo negativo de la SUBE en noviembre 2026
El saldo de emergencia depende del tipo de transporte que se utilice, en noviembre 2026 es de:
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Colectivos y subtes: el límite vigente de saldo negativo es de $1.200.
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Trenes: el saldo de emergencia es menor, solo de $650.
Una vez que se llega a ese tope, la tarjeta no permite pagar nuevos viajes hasta que se realice una carga. El monto utilizado se descuenta en la siguiente recarga. Por ejemplo, si se usan $1.200 y luego se cargan $2.000, el saldo real disponible será de $800.
Viajar con descuento: cómo registrar la SUBE
Las Tarjetas SUBE registradas permiten acceder a la Tarifa Social Federal, que reduce un 55% el valor del boleto. También sirve para recuperar el saldo en caso de pérdida o rotura y para consultar los movimientos.
El trámite puede hacerse de estas formas:
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Desde argentina.gob.ar/SUBE, completando el formulario con los datos personales y el número de la tarjeta.
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A través de la aplicación oficial para Android.
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Por teléfono, al 0800-777-SUBE (7823), opción 3.
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De manera presencial, en un Centro de Atención y con el DNI vigente.
Además, algunos usuarios que reciben prestaciones o beneficios sociales pueden obtener un descuento del 55%. El beneficio rige para:
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Jubilados y pensionados.
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Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo.
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Beneficiarios de Pensiones No Contributivas y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
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Personal del trabajo doméstico.
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Veteranos de la Guerra de Malvinas.
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Monotributistas sociales.
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Estudiantes del programa Progresar.
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Personas que cobran el seguro por desempleo.
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Beneficiarios de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.