Stephen Hawking, físico: "El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento"

El camino hacia el aprendizaje constante suele encontrar su mayor barrera no en la falta de información, sino en la convicción errónea de haber alcanzado una verdad definitiva. En torno a este dilema gira una conocida reflexión adjudicada al físico teórico Stephen Hawking: "El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento".

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El enunciado marca una diferencia sustancial entre la falta de saber y la falsa premisa de dominar un tema. Mientras que el desconocimiento fomenta la indagación y la búsqueda de evidencias, la certeza infundada genera un estado de autosuficiencia que clausura la posibilidad de incorporar nuevas perspectivas.

La base del método científico y la perspectiva crítica

Esta sentencia sintetiza los cimientos del pensamiento científico, una disciplina fundamentada en la revisión constante de hipótesis y en la disposición a reformular teorías ante el surgimiento de nuevos hallazgos.

Desde el enfoque metodológico, asumir las limitaciones del saber propio no constituye un signo de debilidad intelectual:

Punto de partida: Reconocer las lagunas de información actúa como el motor principal para la investigación y el descubrimiento.

Flexibilidad cognitiva: Permitir que las certezas personales sean puestas a prueba resulta imprescindible para el avance del pensamiento y la ciencia.

El impacto en la vida cotidiana y la diferencia entre datos y saber

La sentencia trasciende el ámbito académico para proyectarse en la cotidianeidad. Quien asume poseer respuestas absolutas tiende a mostrar menor receptividad hacia visiones ajenas, dificultando la autocrítica y la corrección de equivocaciones.

Stephen Hawking: “El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento”.

Información versus comprensión: La acumulación masiva de datos no garantiza el entendimiento real ni la correcta interpretación de los hechos. La contundencia con la que se sostiene una afirmación no valida su veracidad, lo que vuelve indispensable el contraste de fuentes y la actitud crítica.

La premisa atribuida al científico británico funciona como un recordatorio sobre la importancia de preservar la curiosidad. Admitir lo que se ignora garantiza la continuidad en la búsqueda de respuestas, mientras que la ilusión de saberlo todo impide formular las preguntas necesarias.

Quién fue Stephen Hawking

Stephen Hawking es considerado uno de los científicos más inteligentes del mundo, y sobre todo del siglo XX. Fue un físico teórico, cosmólogo y autor que alcanzó la fama por sus grandes trabajos científicos enfocados en la relatividad general, el Big Bang, los agujeros negros y el origen del Universo. Fue comparado con Albert Einstein, que propuso la Teoría de la Relatividad General, y también resaltó por haber sido un gran divulgador para el público en general que desconocía estos temas.

En 1963, cuando tenía 21 años, Stephen Hawking fue diagnosticado de ELA (enfermedad motoneuronal denominada esclerosis lateral amiotrófica). Pese a la enfermedad, que todavía no tiene cura y que le provocó la pérdida de la mayor parte de su control neuromuscular y la pérdida de la comunicación mediante el habla o gestos, continuó estudiando e investigando cuestiones relacionadas al origen del Universo.

Para comunicarse, Hawking levantaba sus cejas o la computadora llamada "Equalizer", un dispositivo por el que podía presionar un botón con el dedo. Con el tiempo, y a medida de que perdía capacidad de movilidad en su cuerpo, usaba su lengua o el cachete para que el sistema funcionara. Murió el 14 de marzo de 2018.