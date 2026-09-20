El sorpresivo video de la Virgen Luján en Liniers: "Quiere salir caminando"

En la previa de una nueva peregrinación juvenil, un curioso video sobre la Virgen de Luján se viralizó este fin de semana. Las imágenes fueron compartidas por las redes sociales de la iglesia de San Cayetano de Liniers, donde se observa a la patrona de la Argentina moverse por el viento hacia la puerta del templo.

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El video de las cámaras de seguridad muestra cómo la Virgen de Luján comenzó a desplazarse hacia la puerta de da a la calle donde ingresan los fieles al templo.

"Esta tarde nos sorprendió la Virgen de Luján, que recibe siempre a los peregrinos en el atrio de San Cayetano, dirigiéndose hacia la puerta", dice la publicación, donde recordaron que el sábado 3 y domingo 4 de octubre se realizará la 52 edición de la peregrinación a Luján.

El video de la Virgen de Luján moviéndose hacia la puerta

La iglesia de San Cayetano de Liniers es el punto de partida de la peregrinación de casi 60 kilómetros. Se estima que en 2025 más de dos millones y medio de fieles caminaron hasta la Basílica de Luján.

"¡Nuestra Madre es peregrina y ya quiere salir caminando!", agrega el posteo que tiene adjuntado el video del momento en que una ráfaga de viento moviliza la imagen de la santa patrona que suele estar en la entrada.

La estatúa logra atravesar la explanada de la entrada y llega hasta la puerta de la calle, donde es detenida por un hombre. "¿Quién está más manija de salir a peregrinar desde el kilómetro cero?", se escucha decir a una persona mientras muestra el video.

¿Cómo nació la Virgen de Luján?

El video tiene una alusión al hecho de que dio origen a la veneración de la santa. Según su historia, la imagen de la Virgen de Luján debía ubicarse en Sumampa, actual localidad de Santiago del Estero, pero la carreta que la trasladaba quedó varada en el camino, cerca de Luján, y eso determinó su identidad.

El origen de esta figura de 38 centímetros de altura se remonta al año 1628, cuando el portugués Antonio Farías Saá, radicado en Sumampa, quiso levantar en su estancia una capilla en honor a la Virgen y mandó a realizar una imagen de la Inmaculada Concepción.

Un amigo radicado en Brasil la fabricó y le envió dos opciones. En mayo de 1630, las imágenes llegaron al puerto de Buenos Aires desde San Pablo e iniciaron su camino en carreta hacia lo que hoy es Santiago del Estero.

Luego de tres días de viaje, la caravana debió frenar a 50 kilómetros de la ciudad de Luján, en el paraje de Zelaya, para pasar la noche en la Estancia de Rosendo de Trigueros. Cuando trataron de retomar la marcha al día siguiente, los bueyes no lograron mover la carreta.

Luego de varios intentos fallidos, bajaron uno de los cajones donde iba la Virgen de la carreta y lograron retomar la marcha sin problemas. Quienes realizaban el transporte abrieron la caja y se encontraron con la imagen, hecha en arcilla cocida, e interpretaron estos hechos como providenciales, por lo que interpretaron que debía quedarse allí y le entregaron la imagen a Rosendo de Trigueros.

Mientras que la otra caja, que tenía a María con el niño Jesús, llegó a destino en 1670. Se construyó un santuario donde se la veneró bajo la advocación de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa.

Cuando los vecinos de la zona se enteraron de lo ocurrido, comenzaron a congregarse alrededor de la imagen. Rosendo de Trigueros construyó entonces una ermita donde la Virgen permaneció desde 1630 hasta 1674, en el sitio que actualmente se conoce como el Lugar del Milagro. Tras la muerte de Trigueros, la imagen fue trasladada a la estancia de Ana de Matos, viuda del capitán español Marcos de Sequeira y propietaria de una estancia ubicada sobre la margen derecha del río Luján.

Sin embargo, al día siguiente del traslado, la Virgen volvió a aparecer en el Lugar del Milagro, donde había quedado la carreta. El hecho se repitió varias veces y las sospechas recayeron sobre Manuel, un esclavo encargado de cuidar la imagen, aunque él negó haber intervenido. Finalmente, el obispo de Buenos Aires, fray Cristóbal de Mancha y Velazco, y el gobernador del Río de la Plata, José Martínez de Salazar, organizaron el traslado definitivo de la imagen, acompañada por Ana de Matos y Manuel.

El primer santuario dedicado a Nuestra Señora de Luján fue inaugurado el 8 de diciembre de 1763 y allí se encomendaron figuras vinculadas con la independencia argentina, entre ellas Manuel Belgrano, José de San Martín, Cornelio Saavedra, Domingo French y Juan Manuel de Rosas. En 1886, el padre Salvaire presentó ante el papa León XIII el pedido para coronar a la Virgen. El pontífice bendijo la corona y concedió un Oficio y una Misa propios para su festividad. La coronación se realizó en mayo de 1887.