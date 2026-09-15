Funcionarios, custodios y periodistas: quiénes integran la comitiva de 150 personas que acompañarán al papa León XIV en Argentina

La primera visita del papa León XIV a la Argentina tendrá una particularidad: llegará con una comitiva oficial de 150 personas que lo acompañarán durante su estadía en nuestro país. Entre los elegidos hay funcionarios de la Santa Sede, custodios, médicos, ceremonieros, técnicos, personal de comunicación y periodistas internacionales.

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Esta misma comitiva forma parte de la estructura itinerante que seguirá al Sumo Pontífice durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú, que se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre. La etapa local tendrá lugar del 8 al 11 con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El programa definitivo todavía no fue oficializado, pero según Infobae, unas 70 personas integrarán el séquito papal durante la escala argentina. Este grupo se alojará en un hotel ubicado junto a la Nunciatura Apostólica, donde tendrá su residencia León XIV durante su paso por Buenos Aires.

¿Quiénes son las 150 personas que acompañarán a León XIV en Argentina?

En lo que respecta al núcleo más cercano al Papa se encuentran sus dos secretarios personales: el peruano Edgard Iván Rimaycuna Inga y el sacerdote italiano Marco Billeri. También viajarán los ayudantes de cámara Piergiorgio Zanetti y Anton Kappler. A ellos se sumará el sacerdote mexicano José Nahúm Jairo Salas Castañeda, responsable de organizar los viajes apostólicos y de coordinar buena parte de la logística que requiere cada desplazamiento internacional.

La comitiva también tendrá representantes de protocolo, diplomacia y atención médica. Entre los nombres habituales aparece el médico Luigi Carbone, director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Governatorato y archiatra pontificio. En el área litúrgica estará el arzobispo Diego Giovanni Ravelli, maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias, acompañado por ceremonieros según las necesidades de cada actividad.

La delegación incluirá además a algunos de los principales funcionarios de la Curia romana. El secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, suele encabezar el equipo diplomático que acompaña a León XIV. También forman parte de esta estructura el arzobispo Paolo Rudelli y el arzobispo británico Paul Richard Gallagher, responsable de las Relaciones con los Estados y Organizaciones Internacionales.

¿Qué otros sectores acompañarán al papa León XIV en Argentina?

Otro de los sectores que también se sumará a la gira es el de comunicación, con la participación de María Montserrat Alvarado, quien asumirá como prefecta del Dicasterio para la Comunicación el próximo 1 de noviembre. También viajarán el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni; el director editorial de los medios vaticanos, Andrea Tornielli; el director de L’Osservatore Romano, Andrea Monda; además de fotógrafos, operadores de Vatican Media y técnicos de Radio Vaticana. El fotógrafo papal Simone Risoluti será quien acompañe a León XIV durante las actividades.

Mientras tanto, la seguridad tendrá su propia estructura. La Gendarmería Vaticana, comandada por Gianluca Gauzzi Broccoletti, trabajará junto con la Guardia Suiza Pontificia, cuyo comandante es Christoph Graf. Durante los desplazamientos internacionales, un grupo reducido de guardias suizos acompaña al Papa de civil. En la Argentina, estos equipos deberán coordinar sus movimientos con las fuerzas de seguridad locales.

A la delegación oficial se sumarán unos 75 periodistas de distintos países. El Vaticano seleccionará a los corresponsales que podrán viajar en el avión papal y cada medio deberá afrontar los costos de traslado y alojamiento de toda la gira. En la Argentina, estos periodistas tendrán un centro de prensa propio y estarán separados de los cientos de profesionales que se acrediten directamente para cubrir la visita.

La composición final de la comitiva aún puede cambiar. Entre los nombres que podrían incorporarse especialmente para la etapa argentina aparece el cardenal Víctor Manuel “Tucho” Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, aunque su presencia todavía no está confirmada. También podrían sumarse otros prefectos de los dicasterios según los temas que el Vaticano defina como prioritarios para la visita.