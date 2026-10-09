De qué signo era Juan Domingo Perón: qué dice su carta natal, según la astrología

Juan Domingo Perón fue una de las figuras políticas más influyentes de la historia argentina. Fundador del movimiento justicialista y tres veces presidente de la Nación, dejó una huella decisiva en la organización del movimiento obrero y en la vida política del país. Su nacimiento, el 8 de octubre de 1895 en Lobos, provincia de Buenos Aires, permite responder una pregunta que combina historia y cultura popular: ¿de qué signo era Perón?

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El líder del movimiento peronista era de Libra, tenía la Luna en Géminis y el ascendente en Sagitario. Desde la astrología, estas posiciones se asocian con determinadas formas de vincularse, comunicarse y afrontar los desafíos. Si bien estas interpretaciones no constituyen evidencia científica sobre la personalidad, ofrecen una mirada simbólica sobre una figura histórica que todavía despierta interés y debate.

Carta natal de Juan Domingo Perón.

Juan Domingo Perón: por qué era de Libra

El signo solar de Juan Domingo Perón era Libra, ya que nació el 8 de octubre. En la astrología occidental, este signo de aire está asociado con la búsqueda de equilibrio, la diplomacia, la capacidad de negociación y la importancia de los vínculos sociales.

Desde esa perspectiva, Libra se relaciona con la habilidad para desenvolverse en escenarios donde existen intereses contrapuestos y es necesario construir acuerdos. Estas características pueden servir como punto de partida para una lectura astrológica de la trayectoria pública de Perón, aunque no permiten explicar por sí solas sus decisiones ni sus estrategias políticas.

Luna en Géminis y ascendente en Sagitario: qué significa en su carta natal

Además del Sol en Libra, la carta natal indica que Perón tenía la Luna en Géminis y el ascendente en Sagitario. Estas dos posiciones completan la tríada astrológica que suele utilizarse para realizar una interpretación general de una carta natal.

En astrología, la Luna en Géminis se vincula con la curiosidad, la agilidad mental, la comunicación y la necesidad de procesar las emociones a través de las ideas o las palabras. Géminis es un signo de aire asociado con el intercambio de información y la adaptación a distintos entornos.

Juan Domingo Perón.

El ascendente en Sagitario, por otro lado, suele relacionarse con la expansión, las convicciones, la búsqueda de objetivos y la capacidad de proyectarse hacia horizontes amplios. En una lectura simbólica, esta combinación podría interpretarse como una personalidad orientada tanto al intercambio de ideas como a la construcción de una visión de largo alcance.

La carta también ubica a Marte en Libra, en conjunción con el Sol. Dentro de la tradición astrológica, Marte se asocia con la iniciativa, la energía y la manera de afrontar los conflictos, mientras que su conjunción con el Sol se interpreta como una intensificación de la voluntad y la capacidad de acción.

En cualquier caso, es importante tener en cuenta que la astrología pertenece al terreno de las creencias y las tradiciones simbólicas, y no cuenta con respaldo científico sólido como método para determinar la personalidad o explicar una trayectoria política. La historia de Perón se comprende, ante todo, a partir de sus decisiones, el contexto social de su época y las transformaciones políticas que protagonizó.