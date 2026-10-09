Dónde nació Juan Domingo Perón: mapa y ubicación de la casa natal del presidente

Juan Domingo Perón nació en la provincia de Buenos Aires y fue un militar que llegó a crear uno de los movimientos políticos más importantes de Argentina y toda Latinoamérica. El expresidente creció en una casa típica bonaerense que actualmente es un museo y se puede ir a visitar.

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A dónde nació Juan Domingo Perón: cómo es la casa en la que creció el expresidente

Perón nació el 8 de octubre de 1895 y, antes de ingresar al Colegio Militar, vivió durante toda su infancia en una casa en la ciudad bonaerense de Lobos (ubicada en Presidente Juan Domingo Perón 482). Se trata de una típica vivienda de la época con el estilo italianizante, muy difundido en el territorio bonaerense entre fines del siglo XIX y principios del XX.

La casa se convirtió en museo y se inauguró en 1953, pero cerró dos veces: después del golpe de Estado de 1955 y durante la dictadura cívico-militar iniciada en 1976. Se reabrió en 1989, durante la gobernación bonaerense de Antonio Cafiero.

Actualmente, la casa es un Monumento Histórico Nacional y Provincial que fue restaurada para cumplir la función de museo y de biblioteca. Entre sus cuatro salas, el patio de placas y la histórica higuera del 1890, el espacio ofrece:

Colecciones de fotografías en las que se recuerda la visita de Perón a Lobos y la inauguración del museo.

Muebles, documentos y objetos personales de Perón.

Una biblioteca con libros de autoría del expresidente y con obras que formaron su pensamiento político y cultural.

Cómo visitar el Museo y Biblioteca Provincial Juan Domingo Perón

Para quienes se acerquen a Lobos y quieran conocer por dentro cómo era la casa en la que creció Perón, el museo tiene entrada libre y gratuita. Solo hay que acercarse en los horarios de visita:

Jueves a domingo: 10:00-13:00, 16:00-19:00

Feriados: 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00

¿Cuántas veces fue presidente Juan Domingo Perón?

Perón hizo carrera en el Ejército, donde llegó al rango de coronel, antes de entrar en política. En 1943 estuvo al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde donde impulsó medidas laborales que le dieron un fuerte respaldo sindical. Luego alcanzaría la presidencia, fue mandatario en tres períodos:

1946-1952: asumió el 4 de junio de 1946.

1952-1955: fue reelegido en 1951 y lo derrocó el golpe de 1955.

1973-1974: volvió del exilio y ganó nuevamente las elecciones.

Murió el 1 de julio de 1974, a los 78 años, en ejercicio de la presidencia. Lo sucedió su esposa y vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón.