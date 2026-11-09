Qué significan el anillo, los zapatos y las vestimentas del papa León XIV: los 7 datos a saber

Al asumir el papa León XIV, recuperó ciertas tradiciones de la Iglesia católica que Francisco había dejado atrás, entre ellas piezas de vestimenta cargadas de significado. Desde el Anillo de Pescador, la cruz pastoral y hasta ciertas vestimentas, cómo son los atuendos del sumo pontífice.

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Los siete símbolos de León XIV: cuál es su significado

1. El Anillo del Pescador

Se trata de una pieza que simboliza la autoridad espiritual que reúne el Papa, como sucesor de San Pedro, considerado el primer pontífice de la Iglesia católica. Cada papa recibe uno propio y el nombre hace alusión al oficio que tenía Pedro antes de seguir a Jesús, que era pescador.

En detalle, el anillo de León XIV muestra a Pedro con las llaves y una red, y por dentro lleva grabado el nombre del Pontífice. Lo recibió el 18 de mayo de 2025, en la misa de inicio de su ministerio. Al terminar el pontificado, cada anillo queda inutilizable: antes se destruía, ahora se lo marca para que no pueda volver a usarse.

El anillo del pescador hace referencia a la profesión de San Pedro (Foto: Vaticano)

2. La cruz pastoral

Se lleva sobre el pecho, cerca del corazón, como signo de fe y compromiso pastoral. La que usó León XIV el día de su asunción cuenta con cinco reliquias de la tradición agustiniana, ya que el Papa pertenece a la Orden de San Agustín:

Un fragmento óseo de san Agustín en el centro

Reliquias de santa Mónica, santo Tomás de Villanueva, el beato Anselmo Polanco y el venerable Giuseppe Bartolomeo Menochio.

Fue un regalo de la Curia General Agustiniana cuando lo nombraron cardenal, en septiembre de 2023.

Después, el sumo pontífice recibió una segunda cruz, de plata, con una reliquia de san León Magno, vinculada al nombre que eligió.

Habitualmente León XIV utiliza la cruz pastoral de plata

3. La estola roja bordada en oro

Es una banda larga que se apoya sobre los hombros y cae por delante, y simboliza el ministerio y el servicio de los ordenados. En su primera aparición lució una roja con bordados dorados. El rojo remite a la Pasión de Cristo y a los mártires, y el color de la estola cambia según la celebración y el tiempo litúrgico.

4. La muceta roja

Es una capa corta que cubre hombros y parte del pecho, parte de la vestimenta de coro para ocasiones solemnes. El rojo evoca la sangre de Cristo y el testimonio de los mártires. Francisco no la usó en su primera aparición en 2013, pero León XIV sí la retomó, como varios papas anteriores. Recupera una imagen histórica del papado.

5. El solideo blanco

Es el casquete redondo que se lleva en la cabeza. Nació como una protección contra el frío para religiosos con tonsura y con el tiempo pasó a distinguir rangos: blanco para el Papa, rojo para los cardenales y violeta para los obispos. Su nombre viene de una expresión latina ligada a la idea de quitárselo solo ante Dios.

6. La sotana blanca

Es la prenda más reconocible del Papa: una túnica larga hasta los tobillos, con botones al frente, que suele ir con una faja blanca. El blanco se asocia con la pureza, la paz y la entrega a Dios. Una explicación histórica muy difundida lo vincula con Pío V, dominico, que conservó su hábito blanco al ser elegido, aunque hay antecedentes anteriores de vestimenta papal blanca.

En ocasiones, el Papa puede sumar el palio, una banda de lana blanca que se lleva sobre los hombros, en ciertas celebraciones litúrgicas. La prenda simboliza a Cristo como Buen Pastor, con la imagen de la oveja cargada en los hombros. El de León XIV tiene seis cruces de seda negra y tres alfileres que recuerdan los clavos de la crucifixión. Lo recibió junto con el anillo del Pescador.

7. Los zapatos

Durante siglos, algunos papas usaron zapatos rojos, asociados a la Pasión y a la sangre de los mártires, como Benedicto XVI. Francisco eligió negros por su estilo sencillo. León XIV recuperó varias prendas tradicionales, pero en esto no: mantiene los zapatos negros.