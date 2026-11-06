El orfebre Juan Carlos Pallarols preparó un cáliz para reglarle al papa León XIV durante su primera visita a la Argentina, que será del 8 al 11 de noviembre. A la pieza de oro, plata y bronce se le incorporaron restos de municiones de la Guerra de Malvinas

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“Lo estamos haciendo para él y se lo vamos a entregar a él”, aseguró el reconocido orfebre de 83 años, que ultima detalles de una pieza que le tomó 10 meses realizar y en la que "miles de personas" contribuyeron a cincelar con pequeños golpes de martillo.

Durante los cuatro días, León XIV recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján, con tres misas multitudinarias y diferentes actividades: participará de encuentros con jóvenes, trabajadores, referentes religiosos y hasta tendrá una reunión con el presidente Javier Milei.

Cómo es el cáliz que le regalarán a León XIV

La base del cáliz está ornamentada con símbolos de las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Lo acompaña un pequeño plato litúrgico que sostiene el pan durante la misa, conocido como patena.

Un contador electrónico registró las intervenciones de quienes participaron durante su elaboración. “Tenemos una idea bastante clara de la cantidad de golpes que se dan en la pieza”, explicó Pallarols a AFP. Es por ello que aseguró que la pieza fue confeccionada por "un millón de personas" de toda la Argentina.

Pallarols es descendiente de orfebres catalanes y aseguró que la tradición familiar se remonta a 1715. Además, sus antepasados confeccionan piezas para los pontífices desde el siglo XIX.

“Mi familia le ha hecho un cáliz a cada uno de los papas que hubo desde hace 150 años hasta hoy”, afirmó el histórico orfebre argentino. Entre sus obras destacan figuras para la realeza europea, como una rosa de plata que le regaló a Máxima Zorreguieta, reina de Países Bajos, y los bastones de mando para los presidentes de nuestro país, a excepción de Javier Milei que quería poner a sus perros en la empuñadura y Pallarols se negó a hacerlo.

La agenda del papa León XIV en la Argentina

Domingo 8 de noviembre

16.30: llegada a Aeroparque.

17.00: homenaje al general José de San Martín en su monumento.

17.20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17.50: reunión con el presidente Javier Milei.

18.30: visita al Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre

9.15: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, con un momento musical de Abel Pintos junto al coro de la institución.

11.30: misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

16.10: encuentro con sindicalistas y movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.

17.30: reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18.45: vísperas con el episcopado argentino en la catedral metropolitana.

19.45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal.

Martes 10 de noviembre

7.30: vuelo a Córdoba, con arribo a las 9.00.

10.00: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

15.15: encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

16.55: regreso a Buenos Aires, con llegada a las 18.10.

20.15: vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre