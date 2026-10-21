Qué significa tener basorexia y cuándo puede aparecer este deseo

Todos sentimos alguna vez ganas de besar a alguien. Puede pasar durante una cita, al conocer a una persona que nos atrae o en un momento de cercanía con alguien especial para nosotros. Este deseo repentino e intenso se lo conoce como basorexia, y si bien no se trata de un término científico, en el último tiempo comenzó a circular con fuerza en la psicología e Internet.

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El término se utiliza para describir el impulso de besar a otra persona. Es decir, la basorexia describe el momento en que surge el deseo intenso de dar un beso. Puede aparecer cuando alguien nos atrae, en medio de un acercamiento romántico o como parte de un vínculo en el que existe confianza y conexión emocional.

El impulso de querer besar a alguien es conocido como basorexia.

Las ganas de besar pueden estar relacionadas con la atracción física, el interés romántico y la intimidad. Un gesto, una mirada o la cercanía con otra persona pueden despertar ese deseo, aunque la experiencia cambia según cada persona y contexto. En este sentido, los besos son una forma de expresar afecto y deseo, generan cercanía y comunican emociones que no se pueden expresar en palabras.

Qué es la oxitocina y cómo se relaciona con las ganas de besar

La oxitocina es conocida como la hormona del amor, y si bien científicamente está relacionada con el parto y la lactancia, también lo está con los vínculos sexoafectivos. Sucede que el organismo la libera en distintas situaciones, como cuando tenemos contacto físico con otra persona y en algunos momentos de intimidad.

Los besos, las caricias y los abrazos pueden favorecer la liberación de esta hormona, que participa en los procesos relacionados con la conexión emocional. Por eso, la oxitocina suele asociarse con las sensaciones de cercanía y bienestar que pueden aparecer al estar con alguien que nos atrae.

Sin embargo, las ganas de besar a otra persona no dependen de una sola hormona. La atracción, el deseo y las emociones también intervienen en esa respuesta biológica. En este sentido, si bien la oxitocina forma parte de los procesos biológicos que surgen frente al contacto afectivo, esto no quiere decir que sea la responsable de que de pronto tengamos ganas de besar a alguien.