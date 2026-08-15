Servicio Penitenciario de Santa Fe: un cadete denunció que fue abusado por otros siete

Un joven de 19 años, aspirante a cadete del Servicio Penitenciario de Santa Fe, denunció que fue víctima de abuso sexual por siete de sus compañeros. Por el hecho, que sucedió en la Escuela Penitenciaria de Las Flores, en el norte de la capital santafesina, fueron detenidos dos estudiantes y otros cinco quedaron bajo investigación.

El denunciante, que cursa el primer año de la carrera, relató que fue atacado el jueves por la tarde por un grupo de estudiantes, quienes lo tiraron al piso, lo patearon y lo manosearon mientras intentaban bajarle el pantalón.

Según se informó oficialmente, el caso fue caratulado de manera preliminar como abuso sexual simple con circunstancias agravantes, aunque la calificación podría ser modificada. Los acusados ya fueron notificados formalmente de la causa y dos de ellos ya están detenidos.

La causa está a cargo de la fiscal Jorgelina Moser Ferro, integrante de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación. También interviene el área de género de la Policía de Investigaciones

Por su parte, el director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli, confirmó el caso y remarcó que los hechos sucedieron fuera del área de vigilancia directa.

Qué dijeron las autoridades

"Es un hecho aberrante, son siete personas contra una", describió Galfrascoli a medios locales. Según precisó, todos los señalados son varones, mayores de edad y están cursando el primer año de la carrera en la institución.

"La víctima, con valentía y con firmeza, ha hecho la denuncia respectiva", agregó el funcionario, que luego remarcó que el denunciante es acompañado de manera "muy fuerte" por su familia y las autoridades.

También aseguró que los aspirantes denunciados "no van a pisar nunca más un establecimiento santafesino por el hecho que han cometido". "No se deja que ninguna persona que haya tenido conductas como estas pueda seguir un segundo más en nuestras escuelas", planteó.

La audiencia de imputación contra los sospechosos está prevista para el próximo martes, cuando la fiscalía podrá presentar la acusación formal y solicitar las medidas cautelares.