Santa Fe: un joven murió al volver de un velorio y una mujer falleció al chocar un camión

Dos accidentes fatales se registraron con pocas horas de diferencia y a apenas escasos kilómetros de distancia sobre la Ruta Nacional 19, que une las ciudades capitales de Córdoba y Santa Fe. Mientras que una mujer falleció tras chocar su vehículo con la parte trasera de un camión de cereales, un joven murió en otro siniestro cuando regresaba con parte de su familia del velorio de su hermana.

Fueron nueve horas y tan sólo cuatro kilómetros de diferencia las que separaron a los dos trágicos hechos que tuvieron el mismo escenario: la Ruta Nacional N°. 19, a la altura de la localidad de Josefina, Santa Fe, en el límite con Córdoba.

El primer accidente fatal ocurrió este jueves por la tarde, cerca de las 17, cuando un Citroën Basalt que circulaba en dirección a Córdoba embistió por causas que aún se investigan a un camión que transportaba garrafas de gas.

A bordo del vehículo viajaban Francisco Gómez, de 29 años, junto a su padre, Luis, y su hermano Diego. Francisco murió como consecuencia del impacto. Según publicó Diario Río Tercero, la familia regresaba a Córdoba desde la ciudad de Santa Fe, adonde había viajado para asistir al velorio de una hija de Luis.

De acuerdo con fuentes policiales, mientras que Diego conducía el automóvil y resultó ileso, Francisco viajaba como acompañante y recibió la peor parte del impacto. En tanto, Luis sufrió heridas y fue trasladado al Hospital de San Francisco donde quedó internado bajo observación.

Nueve horas y cuatro kilómetros de diferencia

Más tarde, cerca de las 2 de la madrugada de este viernes, se produjo otro siniestro fatal sobre la misma autovía, casi a la misma altura, también en la localidad de Josefina.

El accidente ocurrió a la altura del KM 122, a apenas cuatro kilómetros del lugar donde horas antes habían colisionado el Citroën y el camión que transportaba garrafas de gas.

En este caso, una Chevrolet S10 en la que viajaban cuatro personas oriundas de Córdoba impactó contra la parte trasera de un camión que trasladaba cereales y una mujer murió, según informó El Doce TV.

Al igual que en el accidente anterior, la víctima fatal viajaba como acompañante. De acuerdo con fuentes policiales, los otros tres ocupantes de la camioneta resultaron ilesos.