Luchemos por la Vida calificó de "lamentable" la sesión en el Senado

La organización que impulsa la ley de "alcohol cero" en todo el país criticó la falta de tratamiento de la normativa en la Cámara alta. La oposición dejó sus bancas y se cayó la sesión.

La iniciativa de "alcohol cero" para que se aplique en todo el país ya tiene media sanción por parte de la Cámara de Diputados. Este jueves, estaba previsto que la Cámara alta diera su visto bueno definitivo. Sin embargo, la oposición abandonó el recinto entre gritos porque el oficialismo no aceptó su propuesta de alterar el orden de los temas a tratar y postergar para abril el debate de la Ley de Alcohol Cero. "No se vayan, no se vayan", gritaban desde el palco del Senado las y los familiares de víctimas de siniestros viales. Pese a ello, las y los diputados se fueron. "Muy lamentable", denunciaron en un comunicado desde la histórica organización Luchemos por la Vida.

"El día de hoy se esperaba que la Cámara de Senadores de la Nación, discutiera y aprobara la llamada Ley Nacional de Alcohol 0, para todos los conductores de vehículos", comienza el comunicado y a continuación hace referencia a lo sucedido durante esta jornada. "Pareciera ser que el cálculo político de la bancada oficialista y la reacción de la oposición impidieron el desarrollo de la sesión, por lo que éste y otros proyectos de interés para la sociedad no se han podido tratar. Muy lamentable", indicaron.

Allí, además, contaron que el proyecto es impulsado, principalmente, por un importante grupo de familiares de víctimas de tránsito, "que esperan con ansiedad que esta medida se torne en una herramienta fundamental para reducir los muertos y heridos en el tránsito", reclamaron. Desde hace 30 años, Luchemos por la Vida, en sus distintas campañas públicas, en todas sus comunicaciones y en sus actividades educativas, promueve la iniciativa de "nada de alcohol al conducir", dado que es causante de cientos de miles de muertes en Argentina y en el mundo. En nuestro país, por ejemplo, las cifras indican que hay más de cuatro mil personas que fallecen en los siniestros viales por año y en la cuarta parte de los casos que terminan con uno o más fallecidos hubo presencia de alcohol.

"Es de esperar que su aprobación se acompañe de presupuesto y capacitación para que las autoridades de aplicación hagan realidad la ley, al multiplicar controles de alcoholemia en calles y rutas de todo el país para sancionar severamente a los transgresores", exigieron en el cierre del comunicado difundido tras la bochornosa actitud de los opositores.

La normativa es fuertemente resistida por algunos sectores, sobre todo, vitivinícolas en el país. "La ley que se pretende sacar en el Senado es demagógica porque promete algo que no va a ocurrir. Es una ley de seguridad Vial de un solo artículo, que dice que la tolerancia pasa de 0,5 a 0% de alcohol en sangre, cuando está aprobado en el mundo que no hay accidentes de tránsito a causa del alcohol con conductores que tienen menos de 0,5", dijo a principios de este mes el saliente presidente de la Corporación Vitivinícola en Mendoza, José "Pepe" Zuccardi, ante dirigentes políticos y económicos -entre ellos, el ministro de Economía, Sergio Massa- en el marco de la Vendimia. "Es una ley absurda para un país viñatero", insistió.