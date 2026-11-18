Saber dónde está un avión y si va a llegar a horario es muy simple: existen plataformas y aplicaciones gratuitas que muestran en tiempo real a dónde se encuentra un vuelo, independientemente de su destino. Se trata de herramientas muy útiles para quienes tienen que viajar, esperan recibir a alguien o simplemente son aficionados.
¿Cuáles son los sitios para rastrear vuelos en vivo?
Estos servicios reúnen datos de los vuelos activos y los presentan sobre un mapa, con información detallada de cada aeronave. A continuación, cuáles son las opciones más conocidas y qué ofrece cada una.
- FlightAware: es uno de los servicios más utilizados para consultar información de aviación. Al ingresar el número de vuelo, se accede a datos como el horario de salida, la puerta de embarque y el clima tanto en el lugar de origen como en el de destino. También permite compartir los planes de viaje en redes sociales. Cuenta con versiones móviles para Android y iOS y su sitio oficial (flightaware.com/).
Los sitios ofrecen un mapa para ver graficamente el recorrido de un avión
- Plane Finder: muestra qué aviones están en el aire en cualquier parte del planeta. Al seleccionar uno, se puede consultar el modelo, la ruta, la velocidad, la altitud y el historial. Además, permite aplicar filtros para acotar la búsqueda. Cuenta con su sitio oficial planefinder.net y la aplicación para Android y para iOS.
- FlightStats: si bien también rastrea aeronaves, su punto fuerte es la información sobre aeropuertos: el estado del tránsito, las demoras y la situación de las llegadas y salidas de los distintos vuelos. Está disponible en la web www.flightstats.com y también en la app para Android y iOS.
- Flightradar24: al igual que Plane Finder, ubica en tiempo real a los aviones en vuelo y brinda datos de cada uno. Se diferencia por la nitidez y el nivel de detalle de su imagen, aunque no permite filtrar por aeropuertos. Se puede ingresar al sitio www.flightradar24.com o descargar la app para Android y iOS.
MÁS INFO
Cómo seguir un vuelo paso a paso
- Elegir una de las plataformas y abrirla desde el navegador o instalar su aplicación.
- Ingresar el número de vuelo o buscar la aeronave directamente en el mapa.
- Seleccionar el avión para ver su información: ruta, velocidad y altitud, entre otros datos.
- Por las dudas, paraa conocer horarios, puertas de embarque o demoras, recurrir a los servicios que se especializan en datos de aeropuertos.