Cómo seguir un vuelo de avión en vivo: esta es la forma

Saber dónde está un avión y si va a llegar a horario es muy simple: existen plataformas y aplicaciones gratuitas que muestran en tiempo real a dónde se encuentra un vuelo, independientemente de su destino. Se trata de herramientas muy útiles para quienes tienen que viajar, esperan recibir a alguien o simplemente son aficionados.

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¿Cuáles son los sitios para rastrear vuelos en vivo?

Estos servicios reúnen datos de los vuelos activos y los presentan sobre un mapa, con información detallada de cada aeronave. A continuación, cuáles son las opciones más conocidas y qué ofrece cada una.

FlightAware: es uno de los servicios más utilizados para consultar información de aviación. Al ingresar el número de vuelo, se accede a datos como el horario de salida, la puerta de embarque y el clima tanto en el lugar de origen como en el de destino. También permite compartir los planes de viaje en redes sociales. Cuenta con versiones móviles para Android y iOS y su sitio oficial (flightaware.com/).

Los sitios ofrecen un mapa para ver graficamente el recorrido de un avión

Plane Finder: muestra qué aviones están en el aire en cualquier parte del planeta. Al seleccionar uno, se puede consultar el modelo, la ruta, la velocidad, la altitud y el historial. Además, permite aplicar filtros para acotar la búsqueda. Cuenta con su sitio oficial planefinder.net y la aplicación para Android y para iOS.

muestra Al seleccionar uno, se puede consultar el modelo, la ruta, la velocidad, la altitud y el historial. Además, permite aplicar filtros para acotar la búsqueda. Cuenta con su sitio oficial planefinder.net y la aplicación para Android y para iOS. FlightStats: si bien también rastrea aeronaves, su punto fuerte es la información sobre aeropuertos: el estado del tránsito, las demoras y la situación de las llegadas y salidas de los distintos vuelos. Está disponible en la web www.flightstats.com y también en la app para Android y iOS.

si bien también rastrea aeronaves, su punto fuerte es la información sobre aeropuertos: el estado del tránsito, las demoras y la situación de las llegadas y salidas de los distintos vuelos. Está disponible en la web www.flightstats.com y también en la app para Android y iOS. Flightradar24: al igual que Plane Finder, ubica en tiempo real a los aviones en vuelo y brinda datos de cada uno. Se diferencia por la nitidez y el nivel de detalle de su imagen, aunque no permite filtrar por aeropuertos. Se puede ingresar al sitio www.flightradar24.com o descargar la app para Android y iOS.

Cómo seguir un vuelo paso a paso