Chau escalas: esta aerolínea sumará 7 vuelos semanales entre Buenos Aires con Centroamérica

En el marco del proceso de desregulación del mercado aeronáutico impulsado por la política de Cielos Abiertos, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) autorizó una nueva operación internacional que ampliará las conexiones directas e intermedias desde la Argentina hacia Centroamérica y la región caribeña. La empresa Avianca obtuvo la habilitación formal para explotar un trayecto comercial que enlazará San José de Costa Rica, Bogotá y Buenos Aires.

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La iniciativa oficial busca incrementar la competencia dentro del sector aerocomercial, reduciendo costos operativos, diversificando la oferta para los usuarios y fomentando tanto el turismo receptivo como las oportunidades de negocios estratégicos en el continente.

Frecuencias y detalles operativos del trayecto

Según la planificación aprobada, la compañía proyecta iniciar los vuelos a partir de marzo de 2027. La ruta contará con las siguientes características técnicas y logísticas:

Escala estratégica: El recorrido unirá la capital costarricense con la colombiana antes de arribar a la terminal aérea porteña, facilitando el trasbordo aéreo hacia múltiples puntos turísticos.

El recorrido unirá la capital costarricense con la colombiana antes de arribar a la terminal aérea porteña, facilitando el trasbordo aéreo hacia múltiples puntos turísticos. Frecuencia semanal: La ruta dispondrá de 7 vuelos semanales, garantizando una opción diaria de conectividad entre los tres nodos urbanos.

La ruta dispondrá de 7 vuelos semanales, garantizando una opción diaria de conectividad entre los tres nodos urbanos. Capacidad por tramo: Las aeronaves afectadas al servicio contarán con una disponibilidad de 180 asientos por trayecto.

Proyección turística y combinaciones regionales

La escala en los centros de distribución de San José y Bogotá permitirá a los pasajeros argentinos acceder a combinaciones ágiles hacia destinos de playas paradisíacas y centros urbanos en el Caribe, América Central y América del Norte integrados dentro de la red global del Grupo Avianca.

A su vez, la incorporación de la nueva ruta refuerza la presencia de operadores internacionales en el mercado local, alineándose con las recientes ampliaciones de oferta de otras aerolíneas de cara a la temporada estival y consolidando la integración aerocomercial de la Argentina con los principales hubs de la región.

La compañía Avianca conectará San José, Bogotá y Buenos Aires desde marzo de 2027.

Los dos destinos inéditos de Aerolíneas Argentinas para el verano 2027

De cara al período estival 2027, Aerolíneas Argentinas oficializó la apertura de dos rutas internacionales directas hacia el Caribe que no formaban parte de su historial operativo. A partir de los primeros días de enero, la aerolínea nacional conectará de forma regular Buenos Aires con Cartagena de Indias (Colombia) y la isla de Curazao.

Las operaciones hacia el territorio colombiano comenzarán el 1° de enero con 5 frecuencias por semana. Por su parte, los servicios hacia Curazao iniciarán el 2 de enero con 4 vuelos semanales, 2 directos y 2 con escala en Aruba. De este modo, la empresa estatal amplía su presencia en la región del Caribe, donde ya dispone de servicios hacia Cancún, Punta Cana y Aruba. El anuncio se concretó durante un encuentro institucional llevado a cabo en Buenos Aires con socios estratégicos y clientes de la firma.