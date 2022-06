Caso Villa: qué se dice en la tribuna sobre el accionar de Boca Juniors

Los hinchas del fútbol en general tienen pensamientos cruzados sobre cómo trató el club xeneize este tema, aunque en el medio haya una causa en curso por abuso sexual con acceso carnal, tentativa de homicidio y violencia de género.

Hace varias semanas, el jugador de Boca Juniors, Sebastián Villa fue acusado de abuso sexual con acceso carnal, tentativa de homicidio y violencia de género por una joven que supo ser su pareja. El caso se metió de lleno en el mundo del fútbol que, lejos de tomar soluciones rápidas, demostró falta de acción y protocolos acordes para llevar adelante el tema. Boca Juniors decidió que el futbolista siga jugando en el club sin ningún tipo de penalidad sobre sus espaldas. Por otro lado, los hinchas del fútbol en general tienen pensamientos cruzados sobre cómo trató el club xeneize este tema.

Desde Boca, uno de los que primero habló sobre el tema fue el vicepresidente del club, Juan Román Riquelme que, en una entrevista, sostuvo que con Sebastián Villa no hay "más de palabras de agradecimiento. Lleva dos años y medio y nunca se tiró en la camilla. No ha dejado de entrenar un solo día". En este punto, agregó: "La verdad que, como profesional, con ese chico nos tenemos que sacar el sombrero. Después, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema". Por su parte, tanto Jorge Bermúdez -parte del Consejo de Fútbol- y Sebastián Battaglia -entrenador del primer equipo- han sostenido la decisión de esperar a que la Justicia dictamine. Sin embargo, esta elección divide aguas incluso dentro de las tribunas. El Destape habló con varios hinchas qué opinaron sobre la responsabilidad del club y sobre como actuó el club.

Damián - 23 años

-Me parece nefasto que haya seguido después de la situación. Aparte también se dio en un momento muy bizarro. De repente se fue a Colombia, no jugaba nunca, no quería jugar y de la nada se resuelve para jugar los octavos de la Copa. Y, ahora, con esto también es todo raro. Esto salió antes del partido de Racing en semifinales y después jugó con Tigre. Entiendo que en ese contexto lo juegue porque la Copa no la podía jugar. Igual ya está, Boca se lo tiene que sacar de encima. Me parece un delirio que siga en el club. Aparte está el Changuito Zeballos que está jugando bien, lo tiene que hacer plata y con eso traer otro jugador.

Valentino - 25

-La única mancha que tiene lo de Boca es lo de Villa. Es insólito, es la única mancha que tiene. Yo no sé por que no lo limpian. Ya tienen la potestad para hacerlo, mirá lo que hicieron con Almendra que es crack y lo limpiaron de un día para el otro. No se porque no lo hacen. Si el representante de Villa es crack o piensan que es bueno. Y tampoco me sorprendería que salga mañana cualquier otro jugador que tiene denuncias de violación y eso. Pero no podés tener un jugador que sea así. La imagen que estás dando es pésima. El chabón es un cuatro de copas que no se como hay tanto apego a defenderlo. Si no lo meten en cana, véndanlo en el próximo mercado de pase y sáquenselo de encima porque no podés tener esto. Por lo que representa y porque le hace mal al club.

Ignacio - 20

-En lo que a mi respecta, Boca tomó una actitud positiva. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y, la verdad que no lo podés sacar. Hasta ahora no se demostró si es o no culpable, cuando se demuestre que Villa es culpable del caso de violencia de genero, ahí si lo tenés que correr y ahí voy a estar a favor de que se lo saque. Que se lo excluya porque ahí vas tener todo más claro. Mientras tanto, el club no tiene muchas herramientas para poder correrlo.

Gonzalo - 32

-El manejo de Boca, al principio, te iba a decir que no estuvo bien. Ojo, opino que no estuvo haya resuelto de la mejor manera. Pero siento que no hay un precedente o un manual que estaría buenísimo que sea a nivel AFA o Agremiados. Solo respondió Boca por comunicados o Riquelme y después no habló AFA, Agremiados o el representante. Se hicieron bastante los boludos todos. Obviamente no se hizo el boludo porque estaba todo a la vista. No se actuó de la manera que me hubiese gustado a mi, pero también es verdad que yo no sé si la manera que me hubiese gustado a mi es la correcta. ¿Qué me hubiera gustado a mi? Que lo saquen hasta que se resuelva la situación, pero también como es la Justicia se queda un año sin jugar, le cortás la carrera y después te enterás que no era así lo que pasó. Pero ya van dos veces, todo cierra de por qué se fue a Colombia. Yo no quiero hablar de la presunción de inocencia que se atajan un montón para justificar, pero si creo que presentaría un precedente si colgás a un jugador un año y después te enterás que no fue así. El día de mañana, ahí hay un precedente. A mi me hubiese gustado que lo corran hasta que se aclare todo, pero como es la justicia argentina eso puede terminar en uno, dos o tres años y ahí tenés un problema. Si me hubiese gustado que actúe diferente.

En este Ni Una Menos, desde El Destape invitamos a los varones, hinchas o no hinchas de Boca Juniors, a que reflexionen sobre los casos de violencia machista que irrumpen en el fútbol: ¿qué opinás vos, por dónde pasa la responsabilidad?