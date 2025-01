Santa Fe, una ciudad peligrosa: palometas mordieron a 33 personas y alarman a las autoridades

Registraron 33 ataques de palometas en la costanera de Santa Fe.

Unas 33 personas, tanto menores de edad como adultos mayores, fueron atendidas este domingo en la ciudad de Santa Fe tras ser mordidas por palometas. Algunos debieron ser derivados a efectores de salud, aunque los guardavidas aclararon que no se debió a la gravedad de los casos, sino a la falta de movilidad de los heridos que se encontraban en la orilla de la Laguna Setúbal.

Las palometas son peces carnívoros que pertenecen a la misma familia que las pirañas. Son conocidas por sus mandíbulas fuertes y dientes afilados, que les permiten causar heridas profundas. Aunque no suelen atacar a humanos con frecuencia, el intenso calor y el descenso significativo del río Paraná, que descendió 1,50 metros en las últimas dos semanas, crearon las condiciones ideales para la aparición de los peces en la provincia de Santa Fe. Con el termómetro rozando los 40°, el único balneario habilitado en la capital provincial desbordó de gente, lo que provocó un caos vehicular en la Costanera Este y la zona del puente Colgante.

Los bañistas asistieron a los afectados utilizando insumos de primeros auxilios, pero advierten que no pueden impedir el ingreso al agua. “No le podemos decir a la gente que no se meta en la laguna, por eso apelamos a que ellos se cuiden”, señaló Sergio Berardi, representante de la Seccional Santa Fe del Sindicato Único de Guardavidas, en diálogo con AIRE de Santa Fe. Sin embargo, las personas no tomaron los recaudos suficientes y sufrieron la embestida del cardumen.

Mientras que David Ríspero, delegado de los trabajadores municipales de Santa Fe, confirmó en Radio 2 que, entre las 16 y las 17 de este domingo se sucedieron los ataques y se extendieron por unas 4 horas. Las autoridades afirman que es vital “salir rápidamente del agua, lavar con agua y jabón la herida y buscar personal de guardavidas y sanitario, ya que en algunas oportunidades puede haber lesión severa”.

Palometas en Santa Fe: cuáles son sus especies y por qué aparecen

Las palometas grandes o pacusas pertenecen a la especie Pygocentrus nattereri mientras que la palometa común y la ñata pertenecen a las especies Serrasalmus maculatus y Serrasalmus marginatus respectivamente, destacan especialistas. Su mordedura provoca un dolor muy importante. Pablo Scarabotti, investigador del Conicet y especialista en ecología de peces, explicó por qué se da este fenómeno y los factores que propician la aparición de este animal en zona costera.

Scarabotti manifestó que las palometas son parte de la fauna local, y que pasan prácticamente todo el año viviendo en aguas de Santa Fe. "Es una especie nativa y hace millones de años que vive en nuestras aguas. Tienen un rol ecológico, son depredadores y mantienen el equilibrio de esta diversidad de peces que tenemos acá", aseguró.

En ese sentido, recordó que "estos animales están en todos los lugares, pero son noticia cuando se cruzan con la gente". “Nosotros estamos en una zona con una alta diversidad de peces. En el río Paraná viven unas 350 especies de peces distintas, o sea, el que se va a bañar sabe que bajo el agua hay una diversidad enorme, porque estamos en el continente con mayor biodiversidad de peces que hay", explicó.

Y si bien los factores que determinan la aparición de las palometas en la costa son la temperatura ambiente, la poca disponibilidad de alimentos y la mayor densidad de estos peces en el agua, el científico afirmó que "si hay temperaturas de 30 grados persistentes por una semana o más, el agua empieza a recalentarse por encima de cierto nivel y ahí es donde se dan los ataques a las personas”.