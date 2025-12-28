La segunda pista más grande de la Argentina estará operativa desde este lunes. Ubicada el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”, el gobierno santafesino llevó adelante la remodelación que requirió cerrar el aerodromo durante tres meses y una inviersión de u$s 150 millones.

Los trabajos abarcaron la repavimentación completa de la pista de 3000 metros de largo por 45 metros de ancho, la reconstrucción de ambas cabeceras de hormigón y la instalación de un moderno sistema de balizamiento LED, exclusivo en el interior argentino.

A partir de esta remodelación se elevó la categoría de la pista y ahora podrán operar aeronaves de mayor porte, lo que la convierte en la segunda más grande del país después de Ezeiza.

El nuevo aeropuerto busca consolidarse como un nodo estratégido de conectividad aérea y logística en el interior del país, y está con miras a contar con vuelos a siete países y más de 50 conexiones semanales en 2026, según anticiparon las autoridades provinciales.

Cómo fue la obra en el Aeropuerto de Rosario

Según el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, “esta es una obra de ingeniería muy compleja. Hicimos en 90 días una pista de aterrizaje. Esta es la segunda pista más grande después de Ezeiza, todo en un plazo de noventa días”.

En este sentido, la terminal fue renovada y ahora dispone de 10.500 metros cuadrados, dos mangas, escaleras mecánicas y un área internacional reacondicionada.

Como parte del proyecto, también se ejecutó el ensanche de la avenida Jorge Newbery, uno de los accesos estratégicos al aeropuerto, una mejora clave para la circulación y la integración del predio con la trama urbana y metropolitana.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, celebró el hito en materia de conectividad: “Hoy estamos haciendo historia en la Provincia de Santa Fe. De ahora en más no vamos a tener que envidiar a ningún otro aeropuerto. Esto fue producto de una decisión política. Dos gobiernos nacionales le dijeron que no a este aeropuerto. Hoy Rosario se conecta al mundo, Santa Fe despega”.

La financiación del aeropuerto de Rosario

Desde el gobierno de Maximiliano Pullaro subrayaron que la financiación íntegra de la obra fue con recursos santafesinos, luego de que la administración de Javier Milei levantara la licitación dispuesta originalmente.

El objetivo de Santa Fe es posicionar al aeropuerto como el principal hub aéreo del interior del país. Durante el evento inaugural, Pullaro puso en valor el impacto institucional y económico del proyecto: “Sentimos que tenemos el aeropuerto que nos merecemos. No es solo para las personas que quieren viajar, sino que es un aeropuerto que abre los brazos de Rosario y de toda la región al mundo y dice que aquí hay una provincia productiva que quiere colaborar para que a la Argentina también le vaya bien”.

“Este aeropuerto es el símbolo de que juntos podemos salir adelante. Hoy podemos mostrarle a Rosario, a la Provincia y a la Argentina que aquí hay obra pública sin corrupción, con eficacia, que muestra que las obras públicas también se pueden terminar en tiempo y forma como corresponde. Cuando no se roba, la plata alcanza”.