Luego de que unas 33 personas fueran atendidas este domingo en la ciudad de Santa Fe tras ser mordidas por palometas, los expertos explicaron los motivos detrás de la repentina aparición de los animales en la Costa Este. Según el informe médico oficial, la mayoría de las víctimas habían sufrido heridas en los pies. Asimismo, no se habrían registrado casos de gravedad en la Laguna Setúbal.

Las palometas son peces carnívoros que pertenecen a la misma familia que las pirañas. Son conocidas por sus mandíbulas fuertes y dientes afilados, que les permiten causar heridas profundas. Según detallaron expertos, forman parte de la fauna local, y pasan prácticamente todo el año viviendo en aguas de Santa Fe.

En el episodio ocurrido durante el fin de semana pasado, los bañistas asistieron a los afectados utilizando insumos de primeros auxilios y advirtieron que no pudieron evitar el ingreso de las personas. “Lamentablemente, muchos no acataron las recomendaciones de no ingresar al agua”, destacó el delegado de los trabajadores municipales de Santa Fe, David Ríspero, al remarcar que no había manera de prevenir los ataques, más que evitar no bañarse y realizar actividades acuáticas en el área que esté autorizada.

Las altas temperaturas que se registraron en los últimos días, propiciaron las condiciones ideales para la aparición de los peces, pero no es el único factor. El doctor en Ciencias Ambientales e investigador del Conicet, Luis Alberto Espínola, explicó que las palometas, al estar en etapa reproductiva, muestran mayor agresividad debido a estrategias de cuidado parental. “Estás especies están en una etapa reproductiva y tienen estrategias de cuidado parental”, señaló el especialista al resaltar que “esto las hace más activas y propensas a atacar cuando perciben movimientos en el agua”.

De acuerdo a las declaraciones que Espínola brindó al medio local ElOnce, otra de las circunstancias que incrementarían la peligrosidad que representan las palometas también estaría vinculada a la falta de alimento que podrían sufrir. A su vez, indicó que la disminución de presas se vería determinada por la bajante que se registró en el río Paraná, que descendió 1,50 metros en las últimas dos semanas: el especialista subrayó que el cuerpo de agua no recuperó los niveles normales desde el 2018 aproximadamente.

Por otro lado, el Gobierno provincial anunció una medida que buscará prevenir los ataques de las palometas. Durante una entrevista para LT9, el secretario de Políticas Sociales, Hugo Marchetti, anticipó que se comenzará a utilizar una bandera roja en Santa Fe que servirá como señal de prohibición de nado en determinadas zonas.

Palometas en Santa Fe: un municipio prohibió el ingreso de las personas al agua

Tras el ataque de palometas en la capital santafesina, el municipio de San José del Rincón decidió prohibir el ingreso al agua dentro del camping “Luis Beney”, un lugar muy frecuentado en esta época del año.

Como consecuencia, el municipio de Rincón tomó una postura contundente para una de las playas sobre el río Colastiné: “Ante el aumento de casos de mordeduras de palometas, el balneario se habilita solamente como solárium, hasta tanto se normalice la situación de seguridad de los bañistas”, indicaron desde el gobierno local y agregaron: “Se recomienda seguir las indicaciones de los guardavidas”.

Las palometas grandes o pacusas pertenecen a la especie Pygocentrus nattereri mientras que la palometa común y la ñata pertenecen a las especies Serrasalmus maculatus y Serrasalmus marginatus respectivamente, destacan especialistas.

Santa Fe: recomendaciones por la aparición de palometas

Ante la aparición de palometas, las autoridades emitieron una serie de consejos para los bañistas:

Evitar zonas de aguas quietas y playas, que en días de calor levantan temperatura fácilmente. No bañarse cerca de donde los pescadores limpian los pescados o arrojan los restos de las carnadas utilizadas. Evitar meterse al agua con heridas. Atender a las recomendaciones de las banderas colocadas en playas y de los guardavidas: no meterse al agua si hay prohibición de hacerlo.

En caso de sufrir una mordedura, retirarse inmediatamente del agua, dar aviso y recurrir a un centro médico para recibir atención. La higiene, desinfección y cobertura de la herida son las primeras atenciones.