La provincia de Santa Cruz comenzó a vacunar a los mayores de 90 años con la Sputnik V y espera continuar durante la semana con los mayores de 80, ya que está previsto que lleguen de la India 4.000 dosis de la vacuna Covishield. Autoridades provinciales informaron que el objetivo es llegar a la mayor cantidad de personas posible, aunque dependiendo de las partidas que se vayan recibiendo.

La población mayor de 90 años es de aproximadamente 4.000 personas en la provincia y ayer trabajadores de la salud vacunaron a unas 150 en Río Gallegos. María Elena "Pinocha" González (90) fue una de las primeras vacunadas en la capital y manifestó a Télam su satisfacción "porque en unos días voy a poder salir más", mientras que su hija Favela Ajís manifestó su felicidad.

"Hasta ahora no tiene ningún síntoma. Llamé y la inscribieron. Estoy re contenta. Es una protección, no sé si es la mejor pero es la que tenemos por ahora", dijo y añadió: "me encantó que la hayan vacunado, la atendieron súper bien las chicas del hospital".

En medio de la expectativa que se produjo en las familias que averiguaban cómo inscribir a sus mayores, el gobierno provincial comunicó que "la semana que viene se habilitará el link santacruz.gob.ar/vacunarparaprevenir para que puedan inscribirse y solicitar el turno para la vacunación".

Comenzaron a vacunar a mayores de 70 años en la provincia de Buenos Aires

Con el arribo de 135.000 vacunas Sputnik V y la inminente llegada de 232.000 dosis de la Oxford/ AstraZeneca, el gobierno bonaerense comenzará con la vacunación de los mayores de 70 años, uno de los grupos etarios más vulnerables contra el coronavirus.

En ese sentido, Axel Kicillof detalló que “dimos 115.000 turnos para vacunarse desde mañana hasta el domingo. Ampliaremos esos turnos a medida que recibamos más dosis”. Además detalló que “con el nuevo lote terminaremos de cubrir al personal sanitario que se inscribió para recibir la vacuna y avanzaremos con los mayores de 70 años, quienes residen en geriátricos, los mayores de 60 que presenten comorbilidades y los miembros de la comunidad educativa y las fuerzas de seguridad, priorizando a aquellos que presenten enfermedades preexistentes”.