Verrugas: qué son y por qué salen

Las verrugas son protuberancias de la piel bastante comunes. No son graves, aunque sí pueden ser muy molestas. Lo que muchos quieren saber es: ¿por qué salen las verrugas?

Estas formaciones en la piel surgen en personas de cualquier edad. Además, pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Los lugares más comunes son el rostro, los pies, la ingle y las manos.

En este artículo te contamos qué son, qué tipos hay, por qué salen las verrugas y qué tratamientos existen para eliminarlas. Para adentrarte en el tema de salud de la piel, mirá este micro de Canal Encuentro. El ciclo se llama Marcas en la piel y tiene un enfoque muy interesante.

¿Qué son las verrugas?

Las verrugas comunes son pequeñas formaciones elevadas sobre la piel. Poseen diferentes formas y consistencia. Estos bultos granulares aparecen con mayor frecuencia en las manos y en los dedos.

Tienen una superficie áspera al tacto y, a veces, suelen presentar un patrón de pequeños puntos negros. Estos son diminutos vasos sanguíneos de sangre coagulada.

Las verrugas aparecen en grupo o de forma aislada. Dependiendo de su causa pueden esparcirse o no con cierta facilidad, para pasar así de una zona del cuerpo a otra.

La causa principal de su aparición es por infección del Virus del Papiloma Humano (VPH, o HPV por sus siglas en inglés). Este patógeno presenta más de 100 subtipos capaces de causar lesiones verrucosas de diferente consideración.

Los subtipos más habituales de VPH están relacionados a las verrugas vulgares. Estas protuberancias no suelen ser graves, aunque sí pueden resultar muy molestas. La principal complicación de las verrugas es que, cuando crecen, son consideradas antiestéticas.

Si bien son más frecuentes en la infancia, las verrugas pueden surgir en cualquier momento de la vida. Se transmiten por contacto directo con otro individuo infectado, o al usar objetos que haya utilizado alguien con verrugas. En especial, toallas y guantes.

Tipos de verrugas

Existen diferentes tipos de verrugas. A continuación te contamos cuáles son:

Verrugas vulgares

De todos las clases de verrugas, estas son las más comunes. Presentan una forma redondeada y su superficie es rugosa.

Las verrugas vulgares pueden aparecer en grupos o aisladas. Se forman en el dorso y palmas de las manos, así como en las plantas de los pies. También pueden surgir entre los dedos, en la cara, el cuello y el cuero cabelludo.

Verrugas genitales

También reciben la denominación de condilomas. Cuentan con una consistencia más blanda. Cuando son muy numerosas, pueden presentar forma de coliflor. Se encuentran en cualquier parte del área genital (pene, vulva), así como en ingles y en la región perianal.

Las verrugas genitales son muy contagiosas. Esto se debe a que la mucosa urogenital es más delicada. Por lo tanto, es susceptible de sufrir erosiones y heridas que facilitan la entrada del VPH. Se pueden transmitir durante las relaciones sexuales.

Verrugas filiformes

Estas formaciones tienen una forma alargada y una textura más blanda. Comúnmente aparecen en el cuello y los párpados. Están unidas a la piel a través de una pequeña zona de contacto.

Muchas veces las verrugas filiformes se desprenden por sí solas. Por su forma y ubicación, también es frecuente engancharlas con las uñas, el cepillo, un peine o incluso con las cadenas del cuello.

Verrugas subungueales y periungueales

Son las verrugas que surgen bajo las uñas o alrededor de estas, respectivamente.

Verrugas planas

Las verrugas planas son más frecuentes en niños y adolescentes. No sobresalen demasiado. Su color suele ser más blanquecino o de un tono más similar al de la piel que el resto de verrugas comunes. Presentan un pequeño tamaño y se distribuyen en racimos o en grupos.

Verrugas plantares

Las verrugas plantares aparecen en la planta de los pies. También se las conoce como papilomas.

Su localización es complicada, pues hace que sean formaciones muy dolorosas. Esto se debe a la presión que ejerce el peso del cuerpo al andar o calzarse. Por ese motivo, suelen requerir de tratamiento para eliminarlas, en vez de esperar a que desaparezcan por sí solas.

Síntomas principales

La mayoría de las verrugas son asintomáticas y, por lo tanto, inofensivas. Además, desaparecen después de un tiempo de forma espontánea. Las verrugas plantares serían una excepción a esto, pues ya dijimos que suelen ser dolorosas.

Sin embargo, muchos pacientes consultan más que nada por las repercusiones estéticas que implican las verrugas. Es común que las personas decidan eliminarlas, ya que les resultan molestas y pueden provocar sentimientos de vergüenza y baja autoestima.

¿Cuándo ir con el médico?

Como ya dijimos, las verrugas no siempre necesitan tratamiento específico. Cerca de un tercio de estas protuberancias desaparecen de forma espontánea a los seis meses de haber brotado. Por otra parte, si no causan dolor o molestias, no crecen, o están situadas en un lugar poco visible no es estrictamente necesario quitarlas

Sin embargo, las verrugas vulgares, los condilomas, las plantares o las verrugas que sí provocan molestias pueden eliminarse de diferentes modos. Antes de utilizar cualquier método casero o recurrir a remedios populares es imprescindible consultar con el especialista, quien decidirá la mejor forma de eliminar las verrugas.

En caso de que aparezcan verrugas genitales, debés acudir sin falta al dermatólogo para su adecuado diagnóstico y tratamiento. Se trata de una infección que es muy contagiosa. Además, en algunos subtipos de VPH puede estar asociada con ciertos tipos de carcinomas.

Para resumir, es necesario que consultes a tu médico acerca de las verrugas comunes si se da alguna de las siguientes situaciones:

Las formaciones en la piel te resultan molestas e interfieren en tus actividades.

Las verrugas son dolorosas o cambian de aspecto, tamaño o color.

Si no estás seguro de que las formaciones en tu piel sean verrugas.

Si intentaste algún tratamiento para eliminar las verrugas pero estas persisten, se diseminan o regresan.

Si de adulto te empiezan a aparecer numerosas verrugas. Este síntoma puede indicar un mal funcionamiento del sistema inmune.

¿Por qué salen las verrugas?

Las verrugas comunes o vulgares son lesiones frecuentes en la población. Son provocadas por el virus del papiloma humano (VPH). El contacto directo de persona a persona es la causa principal de por qué salen las verrugas. Nos referimos al contacto cutáneo casual.

La transmisión puede darse incluso a través de un contacto indirecto. Es decir, si se comparten superficies donde puedan quedar rastros del virus, como ropa, toallas o utensilios. Las verrugas también pueden diseminarse a otras áreas del cuerpo del propio paciente.

No obstante, vale aclarar que los virus presentes en las verrugas sólo se contagian si encuentran un lugar adecuado en la piel para penetrar. La presencia de lesiones en la piel, como llagas, uñas encarnadas, heridas o rasguños pueden propiciar el contagio.

La transmisión de las verrugas se da entonces por medio del contacto directo del virus con esas lesiones. Es por eso que generalmente los niños son los más afectados. Ellos son quienes suelen tocar más asiduamente esas lesiones de la piel.

Un hábito riesgoso en este sentido es el de morderse las uñas. Esta costumbre también puede favorecer que las verrugas se extiendan a las yemas de los dedos y en los alrededores de las uñas.

También es importante mencionar que el sistema inmune de cada individuo responde de forma diferente al VPH. Es por ese motivo que no todas las personas que entran en contacto con el virus van a desarrollar verrugas. Se calcula que las verrugas afectan a una proporción entre el 7 y el 19% de la población general.

Por otra parte, no todas las verrugas son virales. Puede que algunas simplemente tengan como causa una predisposición genética o enfermedades tales como la diabetes, obesidad. Incluso pueden aparecer en mujeres embarazadas. La denominación de este tipo de verrugas es acrocordón y no se contagia a otras personas.

¿Qué puedo hacer para que no me salgan verrugas?

Para reducir el riesgo de presentar verrugas comunes, la mejor medida es evitar el contacto directo con las verrugas. Esta precaución incluye no tocar tus propias verrugas.

Tampoco debés usar en las verrugas los mismos instrumentos que usás en las uñas y la piel sanas. Es decir, debés tener limas de uñas desechables. También es una buena medida comprar una segunda piedra pómez y cortauñas, y dejarlos separados para las zonas con verrugas.

Otra forma de evitar estas formaciones es no morderse las uñas de las manos. Las verrugas aparecen con una frecuencia mayor en la piel agrietada. Remover la piel que rodea las uñas de las manos facilita entonces la propagación del virus.

¿Qué pasa si me arranco una verruga?

Nunca trates de arrancarte una verruga por tus propios medios y sin recomendación previa de un profesional. Al arrancarlas podés propagar el virus por otras zonas de tu piel.

Por eso debés tener mucho cuidado con el aseo. Evitá siempre cepillar, cortar o afeitar las partes de tu cuerpo que presenten verrugas. Si tenés que afeitarte, usá preferentemente una afeitadora eléctrica.

Por otra parte, las verrugas pueden causar molestias y lesiones secundarias. Estas pueden generarse, por ejemplo, al rozar o enganchar estas formaciones con la ropa u otros objetos.

¿Se pueden eliminar? Tratamientos

Por qué salen las verrugas es una pregunta importante. Casi tanto como: ¿se pueden eliminar? Se pueden eliminar, pero hasta el momento no existe ningún tratamiento que sea 100% efectivo.

Teniendo en cuenta ese aspecto, y que las verrugas suelen desaparecer espontáneamente, se recomienda tratarlas apenas cuando produzcan dolor. Asimismo, se puede buscar tratamiento cuando las verrugas interfieren con la vida normal del individuo o por importantes motivos estéticos.

Existen diversos tratamientos que están disponibles en la actualidad. El primer paso siempre es acudir a un dermatólogo. Es el especialista quién va a determinar cuál es el mejor tratamiento en tu caso, dependiendo del tipo de formación. Los tratamientos para verrugas son los siguientes:

Uso de medicamentos

El especialista en dermatología puede indicarte el uso de algunas cremas o pomadas. Estas tienen como base al ácido acetilsalicílico o al ácido láctico. Las emulsiones deben ser aplicadas directamente en la verruga para eliminarla.

Estos medicamentos tópicos pueden usarse en casa. Se colocan al menos dos veces al día o según las recomendaciones del dermatólogo.

Crioterapia

La crioterapia es el tipo de tratamiento para eliminar verrugas que más se utiliza hoy en día. Esta técnica consiste en el congelamiento de la verruga. Se hace a través de la aplicación de nitrógeno líquido en spray, el cual permite que la verruga se caiga en algunos días.

Un tratamiento tan especializado como la crioterapia debe realizarse en el consultorio del dermatólogo. Esta condición es necesaria para evitar cualquier tipo de quemadura en la piel, debido a la baja temperatura del nitrógeno líquido.

Cirugía a láser

La cirugía con tecnología láser está indicada cuando el sujeto tiene muchas verrugas. Esta intervención quirúrgica poco invasiva se realiza a través de la aplicación de un haz de luz directamente en la verruga. El objetivo es destruir el tejido de dicha formación.

En caso de que las verrugas estén diseminadas, esta intervención se realiza bajo anestesia local. Esto se debe a que el procedimiento puede causar dolor y malestar en dicha situación.

Es muy importante que después de una cirugía láser, la persona mantenga algunos cuidados con la herida que queda luego de la remoción. De no cuidar la zona, puede haber riesgo de infección.

Este consejo también aplica en aquellos casos en que el médico haya cortado la verruga para removerla. Se trata de un procedimiento diferente a la cirugía láser, y se denomina escisión quirúrgica.

Cinta adhesiva

El tratamiento de la cinta adhesiva es una de las formas más simples para remover una verruga. Esta técnica está recomendada, por ejemplo, por la Asociación Estadounidense de Dermatología (AAD, por sus siglas en inglés).

Para eliminar una verruga con cinta adhesiva se suele colocar la cinta en la protuberancia durante seis días. Pasado ese tiempo, se retira la cinta y se debe sumergir la verruga en el agua durante algunos minutos. El paso siguiente consiste en pasar una piedra pómez o una lima en el área para quitar el exceso de piel.

Conclusión

Las verrugas son pequeñas formaciones elevadas sobre la piel. Tienen diferentes formas y consistencia. Estos bultos granulares suelen presentar pequeños puntos negros en su superficie. Estos son diminutos vasos sanguíneos de sangre coagulada.

¿Por qué salen las verrugas? La causa principal es el virus del papiloma humano (VPH o HPV en inglés). Al tener contacto directo o indirecto con las verrugas de otras personas -o de otras partes del propio cuerpo- el virus puede entrar y generar nuevas verrugas.

Normalmente son inofensivas y desaparecen después de un tiempo. Por eso se recomienda tratarlas apenas cuando generen dolor o complicaciones estéticas.

