Santiago del Estero: disponen el uso obligatorio del barbijo en los centros de salud ante el aumento de casos de Covid

Las autoridades de la provincia advirtieron sobre el aumento de los contagios y empezaron a tomar medidas para evitar los casos más agudos.

Las autoridades de Santiago del Estero dispusieron el uso obligatorio de barbijos en los centros de salud. Entre los motivos que expuso la ministra de Salud de la provincia, Natividad Nassif, destacó que en esos espacios “hay un mayor riesgo de contagiarse” de coronavirus. Además remarcó “la tendencia del crecimiento de casos en todo el país”.



En ese aspecto, ante el aumento de casos, la funcionaria provincial manifestó que en el país “hay jurisdicciones que están con más aumento de casos que otras" y determinó que en Santiago del Estero "están en un paulatino ascenso". Sin embargo, también aseguró: "Todavía nuestro ascenso es lento comparado con otras jurisdicciones”.





Hoy se dio a conocer el parte semanal de casos, del 5 al 11 de este mes, en el cual indican que se procesaron 200 muestras, de las cuales se registraron 36 casos positivos. Según el reporte no hubo personas fallecidas, mientras que la ocupación de camas Covid, en UTI –UCI es 0 y como así también en camas Covid.



Al respecto, la ministra Nassif, dijo que hubo un “aumento considerablemente” de los casos de coronavirus. En ese sentido detalló: “El 13 de noviembre (de este año) teníamos 0 casos y hoy tenemos más de 30 casos”. “Esto se ha venido viendo a lo largo de las últimas semanas, un aumento progresivo, geométrico”, manifestó la funcionaria provincial en diálogo con Télam.

En cuanto a la medida del uso obligatorio del barbijo en centros de salud de la provincia, dijo que “el equipo de salud es el primero que se encuentra en alto riesgo de contagio, por la tensión que hay en guardias y salas” por lo tanto “es muy importante preservar la salud de los trabajadores y la población”.

“Creemos que el uso obligatorio en las áreas de salud es muy importante no solo en la parte publica sino en la parte privada, porque hay un mayor riesgo de contagiarse”, añadió. Asimismo, dijo que la recomendación que hace el Ministerio de Salud “es a toda la población y en especial a lugares donde hay un alto tránsito de personas de que se use el barbijo para prevenir el contagio”, porque “el virus está circulando y hay transmisibilidad”.



“Si bien este nivel de contagios no está asociado a la generación de casos agudos, porque la mayor parte de la población está vacunada, es muy importante decir que hay una población que aún falta completar sus dosis”, sostuvo.

Cuáles son las medidas que se tomaron en la provincia ante el aumento de casos

Ante el aumento de los casos, Natividad Nassif instó a los santiagueños a vacunarse con las dosis de refuerzo, ya que “hay un porcentaje importante de la población que aún no lo ha hecho". "Les remarco que acudan a los vacunatorios para poder hacer efectivo la preservación de un caso agudo, porque si no tengo la vacuna puedo llegar a hacer un caso agudo”, informó la Ministra.



Además dijo que hay que “preocuparse para ocuparse” y de esa manera “generar hábitos saludables, el uso del barbijo, lavado frecuente de manos, ambientes ventilados y por supuesto esquemas de vacunación primario y de refuerzos completos”. Nassif comentó que diciembre es un mes de fiestas, “un mes de encuentros” y por eso hay que tratar "de disfrutar de los momentos que la vida nos ofrece, pero que lo hagan con precaución, utilizando el barbijo”.